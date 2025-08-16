DOLAR
Istvan Szekely Bodrum'da: 22. Gümüşlük Müzik Festivali'nde konser

Macar piyanist Istvan Szekely, 22. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Antik Taş Ocağı'nda Mozart, Debussy, Liszt ve Chopin eserleriyle Bodrum'da sahneye çıktı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 16:55
Istvan Szekely Bodrum'da konser verdi

22. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Antik Taş Ocağı'nda sahne aldı

Macar piyanist Istvan Szekely, 22. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Bodrum'da dinleyiciyle buluştu.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ve Bosfor Turizm ana sponsorluğunda düzenlendi. Konser, Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi İstanbul destekleriyle Antik Taş Ocağı'nda gerçekleştirildi.

Eğitmen kimliğiyle de tanınan Szekely, 2 bin 500 yıllık taş ocağının benzersiz atmosferinde Mozart, Debussy, Liszt ve Chopin'den eserleri icra etti. Konseri çok sayıda Bodrumlu klasik müziksever izledi ve performans yoğun alkış aldı.

Istvan Szekely, 15 yaşından itibaren Avrupa, ABD, Güney Amerika ve Asya'da resitaller veriyor ve uluslararası alanda birçok ödüle layık görüldü.

