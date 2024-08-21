İZENERJİ şartları kaldırdı! 35.980 TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı için başvurular devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İZENERJİ, 350 güvenlik görevlisi alımı için başvuruları almaya devam ediyor. İzmir merkezli enerji sektöründe faaliyet gösteren İZENERJİ, iş gücünü genişletmek ve nitelikli personel kazanmak amacıyla bu kapsamlı alımı gerçekleştirmeyi planlıyor. Firmanın hizmet verdiği alanlar arasında enerji güvenliği, bakım, onarım, ilaçlama ve turizm de yer alıyor.

Bu yazımızda, İZENERJİ güvenlik görevlisi alımı ile ilgili tüm detayları bulabilir, başvuru şartları ve süreç hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte İZENERJİ’nin yeni iş ilanına dair tüm detaylar…

İZENERJİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI DEVAM EDİYOR

İZENERJİ, 350 güvenlik görevlisi alımı için başvuruları 9 Ağustos 2024 tarihinde başlattı ve bu süreç 22 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında başvuru yapmak isteyen adayların belirlenen şartları taşıması ve gerekli belgeleri hazırlayarak başvurularını İZENERJİ CV bankası üzerinden yapması gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İZENERJİ'nin güvenlik görevlisi alımı için belirlediği başvuru şartları, adayların mesleki yeterlilikleri ve ikamet durumlarına göre belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şunlardır:

Geçerli Özel Güvenlik Kimlik Kartı: Adayların geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmaları gerekmektedir. Bu kart, adayların güvenlik görevlisi olarak çalışmaya yetkin olduklarını belgelemektedir.

Adayların geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmaları gerekmektedir. Bu kart, adayların güvenlik görevlisi olarak çalışmaya yetkin olduklarını belgelemektedir. İzmir ve Çevresinde İkamet: İZENERJİ, güvenlik görevlisi olarak çalışacak kişilerin İzmir ve çevresinde ikamet etmelerini şart koşmaktadır. Bu, çalışma alanlarının firmanın faaliyet gösterdiği bölgelere yakın olmasını sağlamaktadır.

İZENERJİ, güvenlik görevlisi olarak çalışacak kişilerin İzmir ve çevresinde ikamet etmelerini şart koşmaktadır. Bu, çalışma alanlarının firmanın faaliyet gösterdiği bölgelere yakın olmasını sağlamaktadır. Deneyim Şartı: Adayların en az 1 yıl deneyime sahip olmaları beklenmektedir. Bu deneyim, adayların mesleki yeterliliğini ve işin gerektirdiği sorumlulukları üstlenebilme kapasitesini göstermektedir.

DEĞERLENDİRME VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından İZENERJİ, başvuru yapan adayları belirli kriterlere göre değerlendirecektir. Değerlendirme süreci, adayların deneyimlerine, mesleki yeterliliklerine ve işin gerektirdiği şartlara uygunluğuna göre yapılacaktır. İşin doğası gereği vardiyalı çalışma koşulları esas alınacak olup, sadece İzmir ve çevresinde ikamet eden adaylar bu pozisyon için değerlendirmeye alınacaktır.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ MAAŞLARI 2024

Güvenlik görevlisi maaşları, çalışılan kurumun kamu ya da özel sektör olmasına göre değişiklik göstermektedir. Özel sektörde çalışan güvenlik görevlileri ile kamu kurumlarında görev yapan koruma ve güvenlik görevlileri arasında maaş farkları bulunmaktadır.

ÖZEL SEKTÖR GÜVENLİK GÖREVLİSİ MAAŞLARI

Özel sektörde çalışan güvenlik görevlilerinin maaşları, 2024 yılı itibariyle şu şekilde belirlenmiştir:

En Düşük Güvenlik Görevlisi Maaşı: 18.400 TL

18.400 TL En Yüksek Güvenlik Görevlisi Maaşı: 46.800 TL

46.800 TL Ortalama Güvenlik Görevlisi Maaşı: 18.200 TL ile 27.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

KAMUDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ MAAŞLARI

Kamu kurumlarında görev yapan güvenlik görevlilerinin maaşları, 2024 yılı Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte yeniden düzenlenmiştir. Kamu kurumlarında çalışan koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşları, hizmet yılına göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama şu şekildedir:

Kamuda Koruma ve Güvenlik Görevlisi Maaşı: 35.980 TL

Bu maaşlar, kamu sektöründe çalışan güvenlik görevlilerinin sosyal hakları ve diğer ek ödemelerle birlikte daha da artabilmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ YAKLAŞIYOR

İZENERJİ güvenlik görevlisi alımı için son başvuru tarihi 22 Ağustos 2024 olarak belirlenmiştir. Başvuru yapmayı düşünen adayların bu tarihe kadar gerekli belgeleri hazırlayarak başvurularını tamamlamaları önem arz etmektedir. Adaylar, başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşamamak için başvuru şartlarını dikkatlice incelemeli ve İZENERJİ CV bankası üzerinden başvurularını eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmelidir.