İZENERJİ, Yüksek Maaşlı, En Az Ortaokul ve Lise Mezunu Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak! İşte Aranan Şartlar

İZENERJİ 65 Özel Güvenlik Görevlisi Alımı 2024

İZENERJİ, 2024 yılında 65 özel güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Alım, şirketin 40 Daimi Güvenlik Görevlisi, 25 Geçici Güvenlik Görevlisi, olarak gerçekleştirilecek. Başvurular, 22 ocak 2024 ile 26 ocak 2024 tarihleri arasında www.izenerji.com.tr adresinden online olarak yapılacak. Başvuru yapan adaylar, bir hafta içinde mülakata davet edilecek ve alım süreci tamamlanacaktır.

İZENERJİ 65 Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Koşulları Neler?

İZENERJİ 65 özel güvenlik görevlisi alımı için başvuru koşulları şunlardır:





İZENERJİ, özel güvenlik görevlisi pozisyonunda istihdam etmek üzere 65 kişi arıyor. Başvuruda bulunacak adaylardan, en az 1 yıl deneyime sahip olmaları beklenmektedir. İşin doğası gereği vardiyalı çalışma koşulları esas alınacak ve başvurular sadece İzmir ve çevresinde ikamet eden adayların değerlendirilecektir.

Başvuru Şartları:

- En az 1 yıl özel güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

- Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek,

- İzmir veya çevresinde ikamet ediyor olmak.

Başvuru Yöntemi:

İlgilenen adaylar, başvurularını aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştirebilirler:

1. İZENERJİ resmi web sitesini ziyaret edin: [İZENERJİ Resmi Web Sitesi](https://www.izenerji.com.tr)

2. İnsan Kaynakları veya Kariyer bölümünden "İş Başvurusu" seçeneğini bulun.

3. Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.

4. Gerekli belgeleri ekleyerek başvurunuzu tamamlayın.

İZENERJİ 65 Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler?



İZENERJİ 65 özel güvenlik görevlisi alımı için başvuru süreci şöyle işlenecektir:Özel güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuruda bulunacak adaylardan aranan genel şartlar şu şekildedir:

Erkek Adaylar İçin:

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Tüm Adaylar İçin:

Geçerliliği devam eden Özel Güvenlik Kimlik Kartı veya çalışma izni bulunması.

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Adayları İçin:

En az ortaokul mezunu olmak.

Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Adayları İçin:

En az lise mezunu olmak.

Başvuru için gerekli belgeler arasında ise Özel Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi bulunmaktadır.

Adaylar, başvuru sürecinde yukarıda belirtilen şartları karşılamak zorundadırlar. Belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması başvurunun değerlendirilmesi açısından önemlidir. Ayrıca, belirtilen başvuru şartlarına ek olarak, İZENERJİ'nin belirleyebileceği özel şartlar da dikkate alınmalıdır. İlgilenen adaylar başvuru öncesinde detaylı bir şekilde başvuru kılavuzunu inceleyerek gerekli bilgileri edinebilirler.







