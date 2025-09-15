İzmir'de 5 Bin Yıllık Smyrna Höyüğü'nde Kazılar: Athena Tapınağı Hedefte

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Smyrna Höyüğü (eski Smyrna) alanında arkeolojik kazılar sürüyor. Höyük, kentin binlerce yıllık geçmişini aydınlatan önemli veriler sunuyor.

Kazı ekibi ve yürütme

Kazılar, İzmir Müzesi Müdürlüğü adına Müze Müdürü Savaş Gürbüz başkanlığında, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Ümit Erdem'in bilimsel danışmanlığında yürütülüyor.

Yaklaşık 2 yıldır çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında devam ediyor.

Çalışma alanları ve son bulgular

Geçen yıl çalışmalar, şehrin girişindeki anıtsal kapı surları ve kuleler üzerinde yoğunlaşmıştı. Bu yıl ekipler özellikle Athena Tapınağı çevresindeki alanlarda yoğunlaşacak.

Prof. Dr. Aylin Ümit Erdem, Athena Tapınağı'nın kuzeyindeki ve güneyindeki alanlarda yoğunlaşmayı planladıklarını belirtti. Tapınağın kuzeyindeki alanda Klasik Dönem savunma duvarının kazı çalışmaları devam ediyor. Güneyinde ise milattan önce 6. veya 4. yüzyıllara tarihlendirilebilecek çeşitli yapılar açığa çıkarıldı.

Çalışmalarla ilgili olarak Prof. Dr. Erdem, "Çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz." sözünü ekledi.

Stratigrafi ve hedefler

Son yıllarda alanda Demir Çağı katmanlarının yanı sıra Tunç Çağı tabakalarına da yoğunlaşıldı. Smyrna Höyüğü'nün farklı dönemlerindeki yerleşim tarihini aydınlatmaya yönelik çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor.

Kazılar, İzmir'in antik geçmişine ışık tutmayı amaçlayan bilimsel ve koruma odaklı bir program çerçevesinde devam ediyor.

