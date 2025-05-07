İzmir’de Çocuk Şarkıları Yarışması Final Konseriyle Tamamlandı

Olten Sanat Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Çocuk Şarkıları Söz ve Beste Yarışması" nın final konseri İzmir'de gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Türkiye'deki çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmek ve yeni yeteneklere fırsat sunmak amacıyla organize edildi.

Yarışmaya Yoğun İlgi

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan yarışmaya, çeşitli illerden 80 besteci toplamda 110 eser ile katıldı. Ön eleme sürecinin ardından, en iyi 8 eser finale yükseldi ve bu eserler, çocuk koroları tarafından seslendirildi.

Ödüller ve Dereceler

Jüri ve izleyicilerin oylarıyla belirlenen kazanan eserler arasında birinciliği, söz ve müziği Cantekin Kafalıya ait "Merakım Çok" adlı eser kazandı. İkinciliği, söz ve müziği Mahmut Sözer’e ait "Bana Bir Koyun Çizer misin?" adlı eser elde ederken, üçüncülük ise söz ve müziği Buket Tanaydın Aygen’e ait "Gökkuşağı" adlı eserle sağlandı.

Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi ve yarışmanın başarıyla tamamlanmasının ardından, çocuk müziği alanında yeni yeteneklerin bunları takip etmesi bekleniyor.

Olten Sanat Vakfınca, Türkiye'deki çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmek ve yeni yeteneklere olanak sağlamak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen "Çocuk Şarkıları Söz ve Beste Yarışması"nın final konseri İzmir'de gerçekleşti.

Olten Sanat Vakfınca, Türkiye'deki çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmek ve yeni yeteneklere olanak sağlamak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen "Çocuk Şarkıları Söz ve Beste Yarışması"nın final konseri İzmir'de gerçekleşti.