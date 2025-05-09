İzmir'deki 353 Yıllık Kemeraltı Camisi Restorasyondan Sonra Yeniden İbadete Açıldı

İzmir’in Tarihi Kemeraltı Camisi Yeniden İbadete Açıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören 353 yıllık Kemeraltı Camisi, kapsamlı bir restorasyonun ardından ibadete açıldı. Tarihi cami, Yusuf Çavuş Zade Hacı Ahmet Ağa tarafından 1672 yılında inşa edilmiş olup, 1884 yılında Salepçi Zade Hacı Ahmet Efendi tarafından tamir edilmiştir.

Restorasyon Süreci

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde, 2023 yılı başında başlatılan restorasyon çalışmaları ile Kemeraltı Camisi'nin çatısı ve kubbesindeki kurşunlar yenilendi. Ayrıca, beden duvarları, kolonlar ve kubbelerdeki deprem hasarları güçlendirilirken, caminin iç ve dış sıvaları da yenilendi ve süslemeleri yeniden elden geçirildi.

Restorasyon kapsamında avluda çevre düzenlemesi yapılarak döşemeleri yenilendi, caminin elektrik altyapısı güncellendi ve cephe aydınlatmaları kuruldu. Yaklaşık 10 milyon lira maliyetle tamamlanan restorasyon işlemleri, cuma namazı ile caminin yeniden ibadete açılmasını sağladı.

Resmi Açılış ve Açıklamalar

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, Kemeraltı Camisi'nin kentteki en önemli tarihi yapılardan biri olduğunu belirtiyor. Camiyi açılışında Cumhurbaşkanı’nın Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği Vakıflar Haftası Kutlama Programı ile resmi olarak açıldığını ifade etti. Can, "Camimizin böyle mübarek cuma gününde ibadete açılması bizim için çok önemli ve mutlu edici" dedi.

İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç da restorasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti. Kemeraltı Camisi'nin yeniden ibadete açılması, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için anlamlı bir gelişme oldu.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören 353 yıllık Kemeraltı Camisi, restorasyon çalışmasının ardından ibadete açıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören 353 yıllık Kemeraltı Camisi, restorasyon çalışmasının ardından ibadete açıldı.