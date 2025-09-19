İzmir Devlet Tiyatrosu 1 Ekim'de 2025-2026 sezonunu açıyor

İzmir Devlet Tiyatrosu (İDT), 2025-2026 sezonuna 1 Ekim tarihinde başlayacağını duyurdu. Geçen sezon 185 bini aşkın seyirciyle buluşarak kendi rekorunu kıran İDT, bu yıl da zengin repertuvarı, güçlü sanatçı kadrosu ve yeni prodüksiyonlarıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Sezon açılışı üç prömiyerle yapılacak

Yeni sezon açılışı, üç prömiyerle sahnelenecek. Yetişkinlere yönelik komedi "Oyun Oyun İçinde", 4-9 yaş arası çocuklar için hazırlanan "Böcek Oteli" ve her yaştan izleyiciye hitap eden "Gümüş Patenler" sezonun ilk yapımları arasında yer alıyor.

Turne ve repertuvar

İDT, Türkiye turnesi kapsamında ekim ayında Kayseri, Trabzon, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Sivas, Edirne ve Ordu'da izleyicilerle buluşacak. Programda klasik ve çağdaş, yerli ve yabancı eserler yer alıyor; her yaştan sanatsevere hitap edecek bir repertuvar hazırlandı.

Bilet satışı

Yeni sezon oyunlarının biletleri, bugünden itibaren İzmir Devlet Tiyatrosu gişelerinden ve online platformlardan satışa sunuldu. Yoğun ilgi beklenen sezon için biletlerin erken temini tavsiye ediliyor.