İzmir Devlet Tiyatrosu 1 Ekim'de 2025-2026 Sezonunu Açıyor

İzmir Devlet Tiyatrosu 1 Ekim'de üç prömiyerle 2025-2026 sezonunu açıyor; biletler gişe ve online satışta.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:18
İzmir Devlet Tiyatrosu 1 Ekim'de 2025-2026 Sezonunu Açıyor

İzmir Devlet Tiyatrosu 1 Ekim'de 2025-2026 sezonunu açıyor

İzmir Devlet Tiyatrosu (İDT), 2025-2026 sezonuna 1 Ekim tarihinde başlayacağını duyurdu. Geçen sezon 185 bini aşkın seyirciyle buluşarak kendi rekorunu kıran İDT, bu yıl da zengin repertuvarı, güçlü sanatçı kadrosu ve yeni prodüksiyonlarıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Sezon açılışı üç prömiyerle yapılacak

Yeni sezon açılışı, üç prömiyerle sahnelenecek. Yetişkinlere yönelik komedi "Oyun Oyun İçinde", 4-9 yaş arası çocuklar için hazırlanan "Böcek Oteli" ve her yaştan izleyiciye hitap eden "Gümüş Patenler" sezonun ilk yapımları arasında yer alıyor.

Turne ve repertuvar

İDT, Türkiye turnesi kapsamında ekim ayında Kayseri, Trabzon, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Sivas, Edirne ve Ordu'da izleyicilerle buluşacak. Programda klasik ve çağdaş, yerli ve yabancı eserler yer alıyor; her yaştan sanatsevere hitap edecek bir repertuvar hazırlandı.

Bilet satışı

Yeni sezon oyunlarının biletleri, bugünden itibaren İzmir Devlet Tiyatrosu gişelerinden ve online platformlardan satışa sunuldu. Yoğun ilgi beklenen sezon için biletlerin erken temini tavsiye ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Prenses Akiko Mikasa'ya 137 Yıllık Japon Mektubunun Replikası Takdim Edildi
2
İzmir Devlet Tiyatrosu 1 Ekim'de 2025-2026 Sezonunu Açıyor
3
Tüm yemeklere eşlikçi olacak! Sofralarınız anında renklenecek
4
Söğüt'te 744. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı
5
Mescid-i Haram'da Kabe'nin İnşası Sergisi Açıldı
6
Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Yeniden Gökyüzünde
7
Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek