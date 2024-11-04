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İzmir Kültür Yolu Festivali Eğlencelere Devam Ediyor

İzmir Kültür Yolu Festivali, ünlü sanatçıların konserleriyle 4-6 Kasım tarihlerinde göz dolduracak.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:43
İzmir Kültür Yolu Festivali Eğlencelere Devam Ediyor

İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Heyecan Dorukta

Türkiye'nin önde gelen kültürel etkinliklerinden biri olan İzmir Kültür Yolu Festivali, bu yıl 15. kez kapılarını açıyor. Festivalin geleceği gelen konserler, sanatseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Ünlü İsimler Performans Sergileyecek

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, daha önce ertelenen konserler 4-5-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalin açılışını Bengü yaparak Gündoğdu Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak. Ardından Can Bonomo ve Derya Uluğ da sahne alacak.

Diğer Etkinlikler Tamamlandı

Festivalin diğer etkinlikleri ise geçen günlerde başarıyla tamamlandı. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu Giuseppe Verdi imzalı "La Traviata" operası, izleyicilerden tam not aldı. Ayrıca, "Yaşayan Miras Ustaları", "Sanatla İfade", "Yurt Gezileri ve Sanatçıları" gibi önemli söyleşiler gerçekleştirildi.

Minikler İçin Eğlenceli Aktiviteler

Festival kapsamındaki Çocuk Köyü, minik ziyaretçiler için farklı etkinlikler sunarak ziyaretçi akınına uğradı. Çizgi film karakterlerinin sahne gösterimleri, panayır çadırları ve çeşitli sanat eğitimleri, çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağladı.

Bu etkinliklerin yanı sıra, Nurşah Yılmaz ve Hasan Işıklı tarafından düzenlenen "Çocuklarla Sanat ve Felsefe" atölyesi de büyük ilgi gördü. Festival, çeşitli kültürel etkinlikler ve konserlerle dolu dolu geçmeye devam ediyor.

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