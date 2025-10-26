İzmir Kültür Yolu Festivali İlk Günü: Opera, Sergi ve Çocuk Etkinlikleri

İzmir Kültür Yolu Festivali İlk Günü Yoğun İlgiyle Başladı

İzmir Kültür Yolu Festivali, açılış gününde sergilerden operaya, çocuk etkinliklerinden atölyelere kadar geniş bir programla kentte yoğun ilgi gördü. Festival direktörlüğünün yazılı açıklamasına göre organizasyon, her yaş grubuna yönelik zengin içerikler sundu.

Programdan öne çıkanlar

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Türk opera repertuvarının başyapıtlarından Ferit Tüzün'ün "Midas'ın Kulakları" eserini sanatseverlerle buluşturdu.

13. Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında Serkan Çağrı ve Orkestrası, Agora Ören Yeri'nde sahne alırken, Ece Ata konuk sanatçı olarak programa renk kattı.

Geleneksel Sanatlar Derneği işbirliğiyle Yasin Çiçek Art Atölye'de gerçekleştirilen cam atölyesi, katılımcılara el emeği ve yaratıcılıkla dolu bir deneyim sundu.

FotoMaraton İzmir ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinde, farklı yaş gruplarından onlarca fotoğrafçı İzmir Saat Kulesi çevresinde festivalin en özel anlarını yakalamak için yarıştı.

Tarihi Alsancak Tren Garı'nda gençler "Sen de Çal" projesi kapsamında piyanolarda performans sergiledi; "Sen de söyle" kabininde müziğe gönül verenler yeteneklerini gösterme fırsatı buldu.

Sanat ve söyleşi etkinlikleri

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda düzenlenen Art Meydan etkinliği, farklı disiplinlerden eserleri bir araya getirdi ve çok sayıda sanatçı ile sanatseveri buluşturdu.

Program kapsamında Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde "Müzede Gastronomi Durağı" etkinliği, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi'nde Ahmet Çalışır ve Ufuk Yürüç'ün "Mana İkliminden Damlalar" konseri gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Pınar Dönmez Fedakar ve Gülşah Elikbank'ın "Kültür Yolunda Mitlerin İzini Sürmek: İlk Gençlik Edebiyatı ve Günebakan Üçlemesi" başlıklı söyleşisi, edebiyat ve mitoloji meraklılarını bir araya getirdi.

Çocukların festivali

Gündoğdu Meydanı'ndaki Çocuk Köyü etkinliklerinde çocuklar; şişme oyun alanları, çuval yarışı, minder kapmaca, koca ayak, limbo, mendil kapmaca ve seksek gibi geleneksel oyunlarla eğlendi.

Dev Jenga, subsoccer, mini golf ve masa langırt gibi oyunların yanı sıra Karagöz Kukla Evi tematik atölyesi, jonglör, illüzyonist, bubble gösterisi ve balon katlama etkinlikleri çocuklara eğlenceli ve öğretici anlar sundu.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi", oyuncakların tarihî ve kültürel yolculuğunu keşfetme imkanı sağladı.

Açılış konseri

Festivalin açılış gününde Tuğçe Kandemir Gündoğan Meydanı'nda sahne aldı ve izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

