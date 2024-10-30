İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 5. Uluslararası Balkan Müzik Festivali Başladı

5. Uluslararası Balkan Müzik Festivali İzmir'de Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen İzmir Kültür Yolu Festivali içerisinde, 5. Uluslararası Balkan Müzik Festivali açılışını gerçekleştirdi.

Barcelona Gipsy Balkan Orchestar Sahne Aldı

Festivallerin merkezi konumundaki Agora Ören Yeri'nde, ünlü Barcelona Gipsy Balkan Orchestar grubu, tutkulu bir performans sergileyerek dinleyicilerle buluştu. Konserlerinde sevilen eserlerinin yanı sıra Türkçe parçalar da seslendiren grup, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Dans ve Eğlence Dolu Anlar

Dinleyiciler, hareketli müzik eşliğinde dans ederek festivalin coşkusuna katılmayı ihmal etmedi.

5. Uluslararası Balkan Müzik Festivali, yarın itibarıyla sona erecek. Festival, tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerin tanıtımına önemli bir katkı sunuyor.

İzmir Kültür Yolu Festivali'nin Kapsamı

Türkiye’nin en büyük kültür sanat etkinliklerinden biri olarak bilinen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 15. durağı olan İzmir'deki etkinliklerini 3 Kasım tarihinde tamamlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında 5. Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı. Agora Ören Yeri'ndeki konser alanında Barcelona Gipsy Balkan Orchestar dinleyicileriyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında 5. Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı. Agora Ören Yeri'ndeki konser alanında Barcelona Gipsy Balkan Orchestar dinleyicileriyle buluştu.