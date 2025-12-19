DOLAR
İznik Belediyesi 365 Gün Sıcak Yemek Desteği

İznik Belediyesi, İzzet Peşte Aşevi aracılığıyla yılın 365 günü ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek desteği sağlıyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:33
İznik Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını yılın tamamına yayıyor ve 365 gün boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek desteği sunuyor. İlçe çapında yürütülen programla, her gün yüzlerce vatandaşın sofrasına sıcak yemek ulaştırılıyor.

Aşevinde yemekler İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi bünyesinde deneyimli personel gözetiminde ve hijyen kurallarına uygun şekilde günlük taze olarak hazırlanıyor. Hazırlanan menüler; yaşlı, engelli, yalnız yaşayan ve ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Dağıtım ve Başvuru Süreci

Vatandaş başvuruları, ilgili birimlerce yapılan saha incelemeleriyle tespit edilip yardım listelerine alınıyor. Belediye ekipleri tarafından titizlikle paketlenen yemekler, özel taşıma aracıyla evlere kadar götürülerek teslim ediliyor; böylece yemeklerin sıcaklığı ve kalitesi korunuyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuya ilişkin olarak, "Belediyecilik bizim için yalnızca yol, park veya bina yapmanın yanında zor zamanlarda vatandaşının yanında olabilmektir. İznik’te hiçbir hemşerimizin açlık, yalnızlık ya da çaresizlik hissetmesini istemiyoruz. Aşevimizde her gün büyük bir özveriyle hazırlanan yemekleri, ekiplerimizle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu hizmeti yılın 365 günü kesintisiz sürdürerek sosyal dayanışmayı güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Usta ayrıca, "İznik Belediyesi olarak insan odaklı hizmet anlayışımızla, sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmaya, hemşerilerimizin hayatına dokunan projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

