Bitlis’te Karla Mücadele Toplantısı — Ekipler Kışa Hazır

Bitlis İl Özel İdaresi'nde düzenlenen toplantıda, 92 personel ve 70'in üzerinde iş makinasıyla 354 köyde yürütülecek karla mücadele planlandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 14:56
Bitlis’te Karla Mücadele Toplantısı

Bitlis’te kış mevsiminin yaklaşmasıyla İl Özel İdaresi araç parkında, karla mücadele çalışmaları öncesinde kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hazırlık ve planlama

Toplantıda il genelinde yürütülecek kar temizleme ve yol açma çalışmalarının planlaması ele alındı. Ekiplerin görev dağılımları, kullanılacak iş makineleri ve araçların teknik durumları detaylı şekilde değerlendirildi. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’nın katıldığı toplantıda, muhtemel yoğun kar yağışı ve buzlanma durumlarına karşı alınacak tedbirler üzerinde duruldu.

Vali Ahmet Karakaya toplantıda, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımın aksamaması için ekiplerin 7/24 esasına göre görev yapacağını belirtti ve şunları söyledi: "Artık bilindiği üzere kış mevsiminin başlarındayız ve bütün ekiplerimiz karla mücadele için hazırlıklarını tamamladılar. İnşallah yaz aylarında yapılan hizmetlere benzer şekilde kışın da vatandaşımızın yollarının açık tutulması için elimizden gelen gayreti sarf etmeye devam edeceğiz. Tabii bunun için iyi bir hazırlık dönemi gerekiyor. Bu çerçevede bizim malumunuz merkez ile birlikte 7 ilçemiz var ve bu 7 ilçemizde 10 şantiyemizle bu hizmetleri yerine getireceğiz"

Ekipler ve ekipman

Vali Karakaya, 92 personel ve 70’in üzerinde iş makinası ile 354 köyte karla mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Ayrıca, İl Özel İdaresi bünyesindeki 288 mezra ve yaklaşık 3 Bin 365 kilometrelik yol ağının takip edildiği belirtildi.

Konuşmaların ardından Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve teknik personel, kış aylarında kullanılacak araç ve ekipmanları tanıttı.

