DOLAR
42,79 -0,18%
EURO
50,19 0,01%
ALTIN
5.990,95 -0,55%
BITCOIN
3.734.901,96 -2,92%

Siirt Tarım Ağaç Müzesi Kütüphanesi Haftanın 7 Günü Açık

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya talimatıyla Tarım Ağaç Müzesi kütüphanesi eğitim desteği için haftanın 7 günü, her gün 22.00’ye kadar 60 kişilik kapasiteyle hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 19:35
Siirt Tarım Ağaç Müzesi Kütüphanesi Haftanın 7 Günü Açık

Siirt Tarım Ağaç Müzesi Kütüphanesi Haftanın 7 Günü Açık

Öğrencilere ve gençlere yönelik erişilebilir çalışma alanı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatları doğrultusunda, öğrencilerin ve gençlerin eğitimine destek vermek amacıyla Tarım Ağaç Müzesi bünyesindeki kütüphane, haftanın 7 günü hizmet verecek.

Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler ile mezun gençlere yönelik düzenlenen kütüphane, eğitim çalışmaları için erişimi kolaylaştırmak adına her gün saat 22.00’ye kadar açık tutulacak.

Siirt Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezi bünyesinde yer alan kütüphanede bilgisayar, internet erişimi ve modern donanım öğrencilerin kullanımına sunulacak. Mekân aynı anda 60 kişilik kapasiteyle hizmet verecek.

Kütüphanenin sürekli erişime açılmasıyla öğrencilerin hazırlık süreçlerinin desteklenmesi ve gençlerin eğitim imkânlarına kolay ulaşmasının hedeflendiği bildirildi.

TARIM AĞAÇ MÜZESİ KÜTÜPHANESİ HAFTANIN HER GÜNÜ HİZMET VERECEK

TARIM AĞAÇ MÜZESİ KÜTÜPHANESİ HAFTANIN HER GÜNÜ HİZMET VERECEK

TARIM AĞAÇ MÜZESİ KÜTÜPHANESİ HAFTANIN HER GÜNÜ HİZMET VERECEK

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zeka Yüreğir’i 'En Yaşanılmayacak İlçe' Seçti: Tepkiler Büyüyor
2
Siirt Tarım Ağaç Müzesi Kütüphanesi Haftanın 7 Günü Açık
3
Cizre'de Asansör Boşluğunda Mahsur Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
4
Siirt'te 750 Kilo Yem Bırakıldı: Yaban Hayvanlarına Destek
5
Karasu'da Şap Alarmı: 37 Mahallede Karantina ve Kısıtlama
6
Bartın Valiliği'nden Evcil Hayvan Kimliklendirme ve Pasaport Uyarısı
7
Samsun’da 2021-2024: 41 bin 913 Kişi Hayatını Kaybetti — TÜİK Verileri

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül