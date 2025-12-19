Siirt Tarım Ağaç Müzesi Kütüphanesi Haftanın 7 Günü Açık
Öğrencilere ve gençlere yönelik erişilebilir çalışma alanı
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatları doğrultusunda, öğrencilerin ve gençlerin eğitimine destek vermek amacıyla Tarım Ağaç Müzesi bünyesindeki kütüphane, haftanın 7 günü hizmet verecek.
Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler ile mezun gençlere yönelik düzenlenen kütüphane, eğitim çalışmaları için erişimi kolaylaştırmak adına her gün saat 22.00’ye kadar açık tutulacak.
Siirt Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezi bünyesinde yer alan kütüphanede bilgisayar, internet erişimi ve modern donanım öğrencilerin kullanımına sunulacak. Mekân aynı anda 60 kişilik kapasiteyle hizmet verecek.
Kütüphanenin sürekli erişime açılmasıyla öğrencilerin hazırlık süreçlerinin desteklenmesi ve gençlerin eğitim imkânlarına kolay ulaşmasının hedeflendiği bildirildi.
