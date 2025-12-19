Cizre'de Asansör Boşluğunda Mahsur Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Orhan Doğan Caddesi, Sungur Pasajı'nda yaşanan kurtarma operasyonu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir iş merkezinin asansör boşluğuna düşen kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Olay, Dicle Mahallesi Orhan Doğan Caddesi Sungur Pasajında meydana geldi.

Esnaf ve vatandaşların, yaklaşık 10 metreden asansör boşluğuna düştüğünü duyduğu küçük kedi için yaptığı ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştırması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti.

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda mahsur kalan kedi bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık durumu kontrol edildikten sonra doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Olayı izleyen vatandaşlar, müdahale eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

