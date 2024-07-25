Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Büyük Fırsat: 31 Sağlık Personeli Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı temini adına Sağlık Bilimleri Üniversitesine (SBÜ) toplam 31 öğrenci alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre SBÜ'ye öğrenci temin edileceği belirtildi.





ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI VE DAĞILIMI

Muvazzaf Tabip Subay Alımı

JGK, SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 17 öğrenci alacak. Bu öğrencilerin 3'ü kadın olacak şekilde belirlenmiştir. Bu adım, JGK'nın sağlık hizmetlerinde görev alacak tabip subay ihtiyacını karşılamak amacıyla atılmıştır.

Muvazzaf Diş Tabibi Subay Alımı

SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 4 öğrenci alınacak. Bu öğrencilerden biri kadın olacak. Diş tabibi subay alımı, JGK'nın diş sağlığı hizmetlerinde görev alacak uzman ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Muvazzaf Sağlık Astsubayı Alımı

JGK, SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 10 öğrenci alacak. Bu öğrencilerin 2'si kadın olarak belirlenmiştir. Sağlık astsubayı alımı, sağlık hizmetlerinde görev alacak teknik personel ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI

JGK, alımlara ilişkin başvuru şartlarını detaylı bir şekilde açıkladı. İşte başvuru şartlarının bazıları:

T.C. Vatandaşı Olmak

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Suç Kaydı Olmaması

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı yedinci bölümdeki suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olması, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamış olması veya bu suçlardan dolayı hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

Terör Örgütleri ile Bağlantısız Olmak

Adayların terör örgütleri ile yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmaları gerekmektedir.

Kasten İşlenen Suçlardan Mahkum Olmamak

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak şartı aranmaktadır.

Devlete Karşı Suçlardan Mahkum Olmamak

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar gibi suçlardan dolayı mahkûm olmamak gerekmektedir.

Kamu Haklarını Kullanabilmek

Başvuru sahiplerinin kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmaları gerekmektedir.

Siyasi Parti Üyeliği Olmaması

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadıklarına dair yazılı beyan sunmaları gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

Evli veya Dul Olmamak

Adayların nişanlı, evli, hamile, dul, çocuklu olmamaları veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamaları gerekmektedir.

Askeri Okul Geçmişi

Halen okumakta olan öğrenciler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle bir askeri okuldan veya Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmamış veya çıkarılmamış olmak gerekmektedir.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvuru şartları ve detaylarına Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin internet sitelerinden ulaşabilirsiniz. Başvuru süreci ve ilgili tüm detaylar bu sitelerde yer almaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 31 sağlık personeli alımı, sağlık hizmetlerinde görev alacak personel ihtiyacını karşılamak adına büyük bir adım. Bu fırsattan yararlanmak isteyen adayların belirtilen şartları yerine getirerek başvurularını zamanında yapmaları önem arz etmektedir.



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