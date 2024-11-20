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Japon Origami Sanatını Özbek Desenleriyle Buluşturan Süreyya Norkhodjaeva

Süreyya Norkhodjaeva, Japon origami sanatını Özbek desenleriyle harmanlayarak dikkat çeken eserler yaratıyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:23
Japon Origami Sanatını Özbek Desenleriyle Buluşturan Süreyya Norkhodjaeva

Japon Origami Sanatına Özbek Rüzgarı

Yüksek lisansına Eskişehir'de devam eden Özbekistanlı sanatçı Süreyya Norkhodjaeva, Japon kağıt katlama sanatı origamiyle yaptığı eserleri sergiliyor. Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki sergi, Norkhodjaeva'nın yaratıcılığını ve kültürel bağlarını gözler önüne seriyor.

Sanat Yolculuğu

Fergana Devlet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Norkhodjaeva, 2021 yılında uluslararası öğrencilere yönelik "Türkiye Bursları" programı ile Anadolu Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladı. Origami sanatıyla çocukluğunda tanışan Norkhodjaeva, internetten izlediği materyallerle bu alandaki yeteneklerini geliştirdi.

Üniversite hayatı boyunca İtalya'daki "All of the Art" gibi uluslararası yarışmalara katılan Norkhodjaeva, burada birçok ödül kazanarak uluslararası platformda adını duyurdu.

Atık Kağıtlarla Eserler Yaratmak

Eskişehir'de de origami sanatını öğretmeye çalışan Norkhodjaeva, sokak atölyeleri aracılığıyla birçok kişiyle buluşarak çocuklara ve yetişkinlere eğlenceli projeler sunuyor. Sanatçı, eserlerinde genellikle atık kağıtları değerlendirdiğini ve çevre dostu bir yaklaşım sergilediğini vurguluyor.

Norkhodjaeva, origaminin kendisine sağladığı rahatlamanın yanı sıra stresi azalttığını belirtiyor. Özbek kültüründen esinlenerek vazo gibi eserlerinde Özbek atlas kumaşının desenlerini kullanarak geleneksel ve modern öğeleri bir araya getiriyor.

Origamiyle İlgili Gelecek Planları

Norkhodjaeva, sürekli olarak origami çalışmaları yaparak kendini geliştirmeye devam ediyor. Atık kağıtları kullanarak oluşturmayı hedeflediği projelerde, 3.500 kağıt parçasıyla bir vazo hazırlamak için 14.000 üçgen yaptığını ifade ediyor. Boş zamanlarını origami ile değerlendiren sanatçı, "İsraf olmasın diye normal kağıt kullanmıyorum" şeklinde konuşarak geri dönüşüm konusuna dikkat çekiyor.

Origaminin sağlayabileceği psikolojik avantajlara da değinen Norkhodjaeva, çocukların psikomotor becerilerinin ve bilişsel gelişimlerinin desteklendiği üzerine bilgilere ulaştığını belirtiyor. Ayrıca, origaminin stres düzeyini azaltma konusundaki potansiyel faydalarını araştırmayı planlıyor.

Sonuç olarak, Süreyya Norkhodjaeva, Japon origami sanatını Özbek kültürüyle birleştirerek hem geleneksel bir mirası yaşatıyor hem de çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Özbekistan'dan Eskişehir'e yüksek lisans eğitimi almak için gelen Süreyya Norkhodjaeva (sağda)...

Özbekistan'dan Eskişehir'e yüksek lisans eğitimi almak için gelen Süreyya Norkhodjaeva (sağda), Japon kağıt katlama sanatı origami ile yaptığı çeşitli ebatlardaki eserleri Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki sergide tanıtıyor. Memleketi Fergana'da kurslar açan Norkhodjaeva, yüksek lisans için geldiği Eskişehir'de de kağıt katlama sanatını insanlara sevdirmeye çalışıyor. Odunpazarı ilçesindeki bir galeride sokak atölyesinde ziyaretçilerle buluşarak çocuklar başta olmak üzere birçok kişiyle ilgi çekici ürünler yapan sanatçı, eserlerinde atık kağıtları kullanıyor.

Özbekistan'dan Eskişehir'e yüksek lisans eğitimi almak için gelen Süreyya Norkhodjaeva (sağda)...

Özbekistan'dan Eskişehir'e yüksek lisans eğitimi almak için gelen Süreyya Norkhodjaeva (sağda), Japon kağıt katlama sanatı origami ile yaptığı çeşitli ebatlardaki eserleri Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki sergide tanıtıyor. Memleketi Fergana'da kurslar açan Norkhodjaeva, yüksek lisans için geldiği Eskişehir'de de kağıt katlama sanatını insanlara sevdirmeye çalışıyor. Odunpazarı ilçesindeki bir galeride sokak atölyesinde ziyaretçilerle buluşarak çocuklar başta olmak üzere birçok kişiyle ilgi çekici ürünler yapan sanatçı, eserlerinde atık kağıtları kullanıyor.

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