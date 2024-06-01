Japonların eğlencesi şans kurabiyesi! Birkaç malzemeyle 3 dakikada yapacaksınız

Para verip almanıza gerek yok! Evinizde kolaylıkla şans kurabiyesi yapabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞANS KURABİYESİ TARİFİ

Evinizde şans kurabiyesi yapmak istiyorsanız dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz! Şans kurabiyesi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 3 büyük yumurta beyazı, 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı, 1 çay bardağı un, yarım çay kaşığı vanilya özütü, yarım çay kaşığı badem özütü, mesajlar için küçük kağıt parçaları. İlk olarak fırın 180 derecede ısıtılır ve fırın tepsisine yağlı kağıt serilir. Yumurta beyazları bir kapsa mikserle köpürene kadar çırpılır. Üstüne toz şeker eklenir ve katı bir hal alana kadar çırpılır.





Eritilen tereyağı da eklenir ve iyice karıştırılır. Yavaş yavaş un eklenir ve pürüzsüz hale gelene kadar karıştırılır. Vanilya ve badem özütü de eklenir. Hamurdan bir yemek kaşığı alınır ve tepsiye dökülür ve ince yuvarlaklar halinde yayılır. Hamur bitene kadar aynı işlem yapılır. Kurabiyeler önceden ısıtılan fırında 5-7 dakika aralığında pişirilir. Kurabiyeler çıktığı an hepsinin ortasına hazırlanan kağıt mesajlar yerleştirilir ve hızlı şekilde yarım ay şeklinde katlanır. İki ucu bir fincan yardımıyla bastırılarak içe doğru kıvrılır. Pişen kurabiyeler hızlı şekilde sertleşeceği için işlemleri hızlı şekilde yapmanız gerekiyor. Kurabiyeleri oda sıcaklığına geldikten sonra hava geçirmeyen bir kapta muhafaza edebilirsiniz ve çay saatlerinde servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!