Kablosuz kulaklık, powerbank geliyor! BİM 9 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

BİM'in aktüel ürün kataloğunun incelenmesi hızlandı. Bim, 4 Haziran Salı ve 7 Haziran Cuma günü satışa çıkacak aktüel ürünlerini tüketicilere açıkladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM'de tüketicileri birbirinden heyecanlı kampanyalar beklemekte. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

BİM'DE İNDİRİM RÜZGÂRI

BİM her hafta olduğu gibi uygun fiyatlı ürünleriyle müşterilerinin dikkatini çekiyor. Bu haftaki ürünler ise şu şekilde:

Aknaz Az Yağlı Beyaz Beynir 1 Kg – 99 ₺

Dana Füme Karabiberli 50 gr – 31,50 ₺

Zeytinyağlı Kekikli Hindi Füme 150 gr – 43 ₺

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr – 185 ₺

Kerem Labne 3×180 gr – 74,50 ₺

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg – 147,50 ₺

Kakaolu Nesquik 6×180 ml – 65 ₺

Nivea 175 ml Jel Güneş Koruyucu Krem – 345 ₺

Nivea 150 ml Çocuk Güneş Kremi – 345 ₺

Nivea Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 200 ml – 295 ₺

Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu – 95 ₺

Garnier Bronzlaştırıcı Yağ – 299 ₺

Garnier Güneş Koruyucu Sprey – 375 ₺

Dermokil Çocuk Sprey Güneş Koruyucu – 195 ₺

Dermokil Güneş Koruyucu Sprey – 199 ₺

Garnier Çocuk Güneş Koruyucu Sprey – 375 ₺

Sebamed Güneş Kremi – 299 ₺

Dermokil Güneş Kremi – 145 ₺

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 ₺

Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.599 ₺

Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisiklet 3.299 ₺

Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 999 ₺

Polosmart Wireless Mikrofon 399 ₺

Bluetooth Silindir Speaker 389 ₺

Polosmart Çok Fonksiyonlu Tripod 89 ₺

Portatif Uyku Tulumu 499 ₺

Katlanabilir Sırt Çantası 89 ₺

Motosiklet Intercom Sistemi 1.499 ₺

Motoware Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 1.199 ₺

Motosiklet Sırt Çantası 999 ₺

Makaralı Güneşlik 179 ₺

Metalize Oto Güneşlik 99 ₺





Emsan Wok Tava 499 ₺

Emsan Alüminyum Döküm Sac Tavası 449 ₺

Izgara Tavası 629 ₺

Keysmart 4 Bölmeli Deirin Dondurucu 7.999 ₺

Berlin Düdüklü Tencere Seti 829 ₺

Chef's Sütlük 129 ₺

Chef's Yuvarlak Fırın Tepsisi 2'li 299 ₺

Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 249 ₺

Dolma Kapağı 37,50 ₺

Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 189 ₺

Taşıma Sepeti 139 ₺

Renkli Çelik Süzgeç 179 ₺

Kaymaz Tabanlı Çelik Ölçülü Karıştırma Kabı 229 ₺

Şef Bıçağı 75 ₺

Chef's Masat 75 ₺

Chef's Et Dövme Demiri 149 ₺

Chef's Çelik Satır 199 ₺

Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 59 ₺

Çok Amaçlı El Feneri 175 ₺

Şarjlı Led Flaşör 59 ₺

Araç İçi Temizleme Jeli 39 ₺

Araç İçi Lastik Tamir Kiti 69 ₺

Araç İçi Numaratör 29 ₺

Oyuncak Yüzen Hava Araçları 109 ₺

İlk Magnet Puzzle Seti 179 ₺

Işıklı Köpük Tabancası 119 ₺

Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1,65 ₺

Çizgili Kavanoz 1600 cc 49 ₺

Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 5L 89 ₺

Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 7,5 Litre 109 ₺

Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 10 Litre 139 ₺

Katlanır Temizlik Seti 385 ₺

Seramik Çay Tabağı 125 ₺

Büyük Boy Salata Tabağı 69 ₺