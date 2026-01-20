Kaçak Elektrik ve Elektrikli Isıtıcılar Enerji Arzını Tehdit Ediyor — Dicle Elektrik Uyarısı

Kaçak Elektrik ve Elektrikli Isıtıcılar Enerji Arzını Tehdit Ediyor

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kış aylarında kaçak elektrik kullanımına ek olarak elektrikli ısıtıcı kullanımının artmasıyla dağıtım şebekesinde aşırı yük oluştuğunu ve bunun arıza ile kesintilere yol açtığını açıkladı.

Şebekede aşırı yüklenme ve arızalar

Şirketin Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, "Isınma ihtiyacının kaçak elektrikle karşılanması şebeke altyapısını zorlarken, sürdürülebilir enerji dağıtımını da sekteye uğratıyor" diyerek sorunun boyutuna dikkat çekti. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde elektrikli soba gibi cihazların aynı anda devreye girmesinin trafolarda hasar oluşturduğu, bunun da enerji kesintilerine neden olduğu vurgulandı.

Kaçak kullanımın bölgeye etkileri

Dicle Elektrik, soğuk havaların etkisiyle bireysel elektrikli ısıtıcı kullanımının arttığını; kaçak tüketimin yaygın olduğu bölgelerde şebeke altyapısının gevşeme, koruma sistemlerinin sık devreye girmesi ve trafolarda aşırı yüklenme gibi sorunlarla karşılaştığını bildirdi. Tüzün, "Dünyanın hiçbir yerinde konut ısıtması, kaçak elektrikten sağlanan enerjiyle sağlanamaz. Bu yükü hiçbir şebeke taşıyamaz" ifadelerini kullandı.

Tüketim ve maliyet boyutu

Şirketin araştırma verilerine göre kaçak elektrik kullanan tüketicilerin yasal kullanıcılara göre 9-10 katı kadar elektrik tükettiği tespit edildi. Tüzün, bu durumun dağıtım şirketinin sürdürülebilir hizmet sunmasını engellediğini ve yasal kullanıcıların mağduriyetine yol açtığını belirtti: "Kaçak kullanım, diğer abonelerin de elektriksiz kalmasına neden oluyor."

Ayrıca elektrikle ısınmanın ekonomik olmadığını vurgulayan Tüzün, mesken tarifesindeki kademeli sistem nedeniyle yüksek tüketimin faturaları üst kademeye taşıdığını söyledi. Örnek vererek, 3 Kilovat-saat gücünde bir ısıtıcının günde 8 saat çalışması halinde aylık maliyetinin yaklaşık 3 bin lira olduğunu belirtti ve cihaz sayısı ile güç arttıkça maliyetin katlanarak yükseldiğine dikkat çekti.

Çağrı: Kayıt dışı tüketime son

Dicle Elektrik, hem teknik arızaların hem de kesintilerin önüne geçmek için aboneleri kayıt dışı tüketimden kaçınmaya çağırdı ve kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefine ulaşabilmek için iş birliği çağrısında bulundu.

