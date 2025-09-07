DOLAR
Kahramanmaraş Andırın'da Yamaç Paraşütü Festivali — 45 Sporcu Katıldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü festivaline 45 sporcu katıldı; Asma Köprü'den yapılan uçuşlar gün boyu sürdü.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 19:29
Andırın Belediyesince, "Akdeniz'in Karadeniz'i" olarak adlandırılan ve zengin bitki örtüsü, endemik türleri ile doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçenin tanıtımına yönelik düzenlenen etkinlikte Kahramanmaraş, Trabzon, Antalya, Adıyaman, Mersin, Adana ve Osmaniye'den 45 sporcu katıldı.

İlçe merkezindeki Asma Köprü mevkisinden kalkış yapan paraşütçüler, doğa manzarası eşliğinde uçuşlarını tamamladı. Vatandaşların ilgiyle izlediği etkinlikte bazı sporcular çift kişilik uçuşlar da gerçekleştirdi.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, etkinlikte yaptığı açıklamada, doğa sporlarına olan ilgiyi artırmak ve ilçenin doğal güzelliklerini daha fazla tanıtmak amacıyla bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti.

Festival, gün boyu süren uçuşların ardından sona erdi.

