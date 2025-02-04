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Kahramanmaraş'ta Depremde Hayatını Kaybedenlerin İsimleri Fidanlarla Yaşatılıyor

Kahramanmaraş'ta depremde kaybedilenlerin anısını yaşatmak için 420 fidan dikildi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:36
Kahramanmaraş'ta Depremde Hayatını Kaybedenlerin İsimleri Fidanlarla Yaşatılıyor

Kahramanmaraş'ta Anma Etkinliği

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, hayatını kaybedenlerin anısına 420 fidan dikildi. Bu anlamlı etkinlik, Pazarcık Kaymakamlığı ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Fidan Dikimi ve Anma Töreni

Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu Sapaca mevkisinde düzenlenen etkinlikte, her bir fidanın yanına depremde hayatını kaybeden kişilerin isimleri çakıldı. Kaymakam Muhammed Kaya, bu fidanların her birinin depremde kaybedilenlerin anısını yaşatacağını ve yürekteki acıların halen taze olduğunu ifade etti.

Kaya, şu açıklamalarda bulundu: "Burada her deprem şehidimizin ismini zikrederek ve ruhları için Fatiha okuyarak fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Burayı bir hatıra ormanı yaptık, inşallah burada bu yoldan geçenler, deprem şehitlerimizin ruhu için birer Fatiha okurlar."

Etkinliğe Katılanlar

Etkinliğe, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizler, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Ali Gökkan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baran, Jandarma Bölük Komutanı Abdulkadir Elaldılar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çilo, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Karasakal ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Bu etkinlik, depremde hayatını kaybedenleri anmak ve onların ruhunu yaşatmak amacıyla yapılan bir dizi etkinliğin ilki olarak öne çıkıyor.

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