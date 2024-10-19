Kahramanmaraş'ta Yahya Sinvar için Gıyabi Cenaze Namazı

Kahramanmaraş'ta Gıyabi Cenaze Namazı

Kahramanmaraş'ta, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı düzenlendi.

Cami Önünde Toplanma

Kahramanmaraş Platformu öncülüğünde, ikindi namazından sonra, Onikişubat ilçesindeki Esat Coşan Camisi önünde bir araya gelen kalabalık grup, Sinvar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Dualar ve Konuşmalar

Namazın ardından Sinvar ve Filistin'de yaşamını yitirenler için dualar edildi. Grubun adına konuşan Süleyman Erayman, Yahya Sinvar isminin akıllara yiğit, mert ve cesur bir insanı getirdiğini belirtti.

Erayman, Sinvar'ın son anlarında bile işgalcilere direnerek şehadete yürüdüğünü ifade ederek, "Kanının son damlasına kadar ordusunun başında işgalcilerle çarpışan Yahya Sinvar, son anlarında dahi elindeki bombayla işgalcilere direndi. Allah ondan razı olsun ve şehadetini kabul buyursun. O, tüm insanlığa adanmışlık ve samimiyet dersi vererek, bedel ödemenin ne demek olduğunu gösteren bir liderdi. Arkasında yas tutulacak bir ölüm değil, imrenilecek bir hikaye bıraktı," dedi.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.