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Kahramanmaraş'taki Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni Tamamlandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni, masal anlatıcıları ile dolu unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 17:31
Kahramanmaraş'taki Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni Tamamlandı

Kahramanmaraş'taki "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" Tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni, 9 Nisan tarihinde başladı ve başarılı bir şekilde sona erdi.

Etkinlik kapsamında, Fransa, Tunus, Almanya, İngiltere ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen masal anlatıcıları ve edebiyatçılar, unutulmaya yüz tutmuş masal anlatıcılığı geleneğini canlandırdı. Şölen, kentteki okul ve kültür merkezlerinde, depremzede öğrencilerin farklı masal anlatım biçimleriyle nostaljik bir yolculuğa çıkmalarına vesile oldu.

Masalların Gücü

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, yaptığı açıklamada, masalların kültürel değerleri, dil becerilerini ve anlam dünyasını gelecek nesillere aktarmak için pratik ve kolay bir araç olduğunu vurguladı. Özünel, "Kahramanmaraş'ta çok heyecanlı bir etkinliğin parçasıyız ve dünyanın dört bir yanından masal anlatıcılarını etkinliğimize davet ettik," dedi.

Özünel, İngiltere'den Sef Townsed, Fransa'dan Anne Wang, Tunus'tan Lamiri Muntasar ve Almanya'dan Suse Weisse gibi masalları heybelerine doldurup dünyayı gezen anlatıcıların, Türkiye'de öğrencilerle buluştuğunu dile getirdi.

Uluslararası Katılım ve Çocukların Hikayeleri

Şölen için İngiltere'den gelen hikaye anlatıcısı Sef Townsend, masal anlatma sırasında çocukların ilgisini çekmenin önemine dikkat çekti. Townsend, "Dünyanın dört bir yanını çocuklara hikaye anlatmak için gezdim ve 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından burada olabilmek ve çocukların daha fazla hikaye isteyen gözlerini görebilmek beni çok mutlu etti," dedi.

Fransa'dan gelen Anne Wang da Kahramanmaraş'ta bulunmanın ve hikayelerini çocuklarla paylaşmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Bu tür etkinlikler, masal anlatıcılığının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ve 9...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ve 9 Nisan'da başlayan "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" sona erdi. "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" kapsamında Fransa, Tunus, Almanya, İngiltere ve Türkiye'nin dört bir yanından Kahramanmaraş'a gelen masal anlatıcıları ve edebiyatçılar, unutulmaya yüz tutmuş masal anlatıcılığı geleneğini canlandırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ve 9...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ve 9 Nisan'da başlayan "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" sona erdi. "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" kapsamında Fransa, Tunus, Almanya, İngiltere ve Türkiye'nin dört bir yanından Kahramanmaraş'a gelen masal anlatıcıları ve edebiyatçılar, unutulmaya yüz tutmuş masal anlatıcılığı geleneğini canlandırdı.

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