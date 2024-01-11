Kahvaltılara farklı bir lezzet! 5 farklı omlet çeşidi ile kahvaltıyı lezzet şölenine çevirin

KAHVALTILARIN YILDIZI OMLETİ BİR DE BÖYLE DENEYİN…

Omlet, kahvaltıların en çok aranan yiyecekleri arasında. Bir çok çeşidi yapılan omletin kuşkusuz en çok sevileni klasik omlet çeşididir. Bu yazımızda pratik ve lezzetli bir kahvaltı yapmak isteyen ancak lezzetten de ödün vermek istemeyenlere omlet tarifleridir. İşte seçeneği bol çeşit çeşit omlet tarifi…..





1. KLASİK OMLET:

Klasik omlet en çok yapılan ve sevilen omlet çeşitlerinden biridir. Malzemeleri az ve öz olan bu omlete ; yumurta, tuz, karabiber giriyor. Yumurtaları bir kaseye kırıp üzerine tuz ve karabiber atılır. Daha sonra bunlar çırpılır ve homojen hale getirilir. Sonra kızgın tavaya atılıp arkalı önlü pişirilir.

2. PEYNİRLİ OMLET:

Klasiğin dışında peynir severlerin en çok yaptıkları omlet peynirli olandır. Malzemelerine ekstra rende şeklinde peynir eklenir. Yumurta, tuz ve karabiber çırpıldıktan sonra yumurtalar tavaya alınır ve pişme aşamasında peynirler eklenir. İşte bu kadar.

3. SEBZELİ OMLET:

Malzemelerine sebze eklemek isteyenler içinde biber, domates, soğan, mantarın birlikte olduğu bu omlette kahvaltılarını aceleye getirmeyip zevk alanların tercihleri arasından İlk önce sebzeler kızartılır ve ardından yumurtalarda tavaya alınır. Alt üst piştikten sonra yemeye hazırdır.

4. SUCUKLU OMLET:

Herhalde sucuksuz bir seçenek düşünülemez. Malzemelerine sucuk ekleyerek de güzel bir omlet yapılabilir. Yumurta, tuz ve karabiberi çırptıktan sonra Tavaya alın üzerine de dilimlenmiş sucukları atıp pişirin.

5. MANTARLI OMLET:

Mantar severlere özel bu omlet çeşidinde de ilk olarak mantarlar yağda sotelenir ve üzerine yumurta dökülür. Pişirdikten sonra afiyetle yenir.