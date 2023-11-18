Kahvaltılarınızda devrim niteliği taşıyacak sos tarifi belli oldu! Hem pratik hem lezzetli kahvaltılık sos tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmez öğünlerinden birisi olan kahvaltılarınızı evinizde yapacağınız enfes sos ile renklendirmek ister misiniz? Hem lezzette hem pratik kahvaltılık sos tarifi kapınıza geldi! Yiyen bir daha yiyecek vazgeçemeyecek...

Kahvaltılarınızda devrim niteliği taşıyacak sos tarifi belli oldu! Hem pratik hem lezzetli kahvaltılık sos tarifi
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Sabah kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak kahvaltılık sos tarifimizle ev yapımı lezzetli mi lezzetli kahvaltılık sos tarifi ile sofralar şenlenecek! Acısız isterseniz de acılı şekilde yapabileceğiniz bu kahvaltılık sosu bir yiyen bir daha yemek isteyecek. Geleneksel lezzetlerden ilham alarak hazırlanan kahvaltılık sos tarifi, sabahlarınıza yeni bir renk getirecek. İsterseniz ekmeğin yanında yiyebileceğiniz isterseniz ekmeğin üstüne sürebileceğiniz mükemmel kahvaltılık sos tarifi...

KAHVALTILIK SOS TARİFİ MALZEMELERİ

  • 4 tane kapya biber 
  • 3 kg domates 
  • Yarım kilo yeşil biber
  • 8 diş sarımsak 
  • 1.5 yemek kaşığı ölçüsünde toz şeker 
  • Yarım çay bardağı ölçüsünde sirke
  • 1 çay bardağı ölçüsünde zeytinyağı 
  • Yarım dereotu 

KAHVALTILIK SOS

KAHVALTILIK SOS TARİFİ YAPILIŞI 

Kahvaltılık soslarınızı farklı farklı malzemelerle hazırlamanız mümkün. Lakin kahvaltılık domateslerin tam mevsiminde olması, biberlerin etlilerin kullanılması da oldukça önem. Dilerseniz hemen tüm malzemelerinizi tencere içersinde pişirerek yalnızca 3 dakika blenderdan geçirdikten sonra hazır olacak kahvaltılık sosumuzun tarifine geçelim...

  1. İlk etapta cam kavanozlarınızı tamamen steril bir duruma getirin. İsterseniz sıcak su ile güzelce yıkayabilirsiniz. İsterseniz sıcak suyun içersinde sadece 2 - 3 dakika tutarak sudan çıkartıp steril hale getirebilirsiniz. 
  2. Kahvaltılık sosu için kullanacak olduğunuz bütün malzemelerinizi güzelce yıkayın ve kurulama işlemi yapın. Kurulamadan közlemenizi kesinlikle önermiyoruz. 
  3. Mangalda, fırında ya da ocakta malzemelerinizi közleyebilirsiniz. Özellikle fırında közleyeceksiniz, fırın tepsizin içerisine koyacak olduğunuz 1 dal kekik ya da biberiye ve sebzelerinizin üzerine gezdirecek olduğunuz zeytinyağı, sosununuzu daha da lezzetli yapacaktır. 
  4. Tüm malzemelerinizi közledikten sonra, malzemeleri blender ya da mutfak robotu yardımıyla çekebilirsiniz. İşte pürüzsüz lezzetli mi lezzetli kahvaltılık sosunuz hazır. Herkese afiyet olsun...
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