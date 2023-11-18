Kahvaltılarınızda devrim niteliği taşıyacak sos tarifi belli oldu! Hem pratik hem lezzetli kahvaltılık sos tarifi

Sabah kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak kahvaltılık sos tarifimizle ev yapımı lezzetli mi lezzetli kahvaltılık sos tarifi ile sofralar şenlenecek! Acısız isterseniz de acılı şekilde yapabileceğiniz bu kahvaltılık sosu bir yiyen bir daha yemek isteyecek. Geleneksel lezzetlerden ilham alarak hazırlanan kahvaltılık sos tarifi, sabahlarınıza yeni bir renk getirecek. İsterseniz ekmeğin yanında yiyebileceğiniz isterseniz ekmeğin üstüne sürebileceğiniz mükemmel kahvaltılık sos tarifi...

KAHVALTILIK SOS TARİFİ MALZEMELERİ

4 tane kapya biber

3 kg domates

Yarım kilo yeşil biber

8 diş sarımsak

1.5 yemek kaşığı ölçüsünde toz şeker

Yarım çay bardağı ölçüsünde sirke

1 çay bardağı ölçüsünde zeytinyağı

Yarım dereotu





KAHVALTILIK SOS TARİFİ YAPILIŞI

Kahvaltılık soslarınızı farklı farklı malzemelerle hazırlamanız mümkün. Lakin kahvaltılık domateslerin tam mevsiminde olması, biberlerin etlilerin kullanılması da oldukça önem. Dilerseniz hemen tüm malzemelerinizi tencere içersinde pişirerek yalnızca 3 dakika blenderdan geçirdikten sonra hazır olacak kahvaltılık sosumuzun tarifine geçelim...