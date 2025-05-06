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Samsun Devlet Opera ve Balesi, Minik Seyircileri İçin 'Okulumuz Orman' Oyununu Sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Okulumuz Orman' oyununu yarın minik izleyicileriyle buluşturacak.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 13:17
Samsun Devlet Opera ve Balesi, Minik Seyircileri İçin 'Okulumuz Orman' Oyununu Sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi, yarın minik izleyicilere özel olarak 'Okulumuz Orman' oyununu sahneleyecek. Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu bu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun'daki genç seyircilerine unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için sabırsızlıkla bekleyen bir grup öğrencinin, aniden kendilerini gerçek bir ormanda bulmalarını ve hayvanların yardımıyla buradan kaçışlarını anlatıyor.

Oyun için gerçekleştirilen koreografi, Özgün Barılı imzasını taşırken; kostümler Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor Hakkı Kandır, video projeksiyonu Murat Turgut ve ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz tarafından hazırlanmıştır.

'Okulumuz Orman' oyunu, yarın saat 10.30 ve 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak. Minik izleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği etkinlik, eğlenceli anlar yaşatacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" oyununu yarın minik izleyicileriyle buluşturacak....

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" oyununu yarın minik izleyicileriyle buluşturacak. Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" oyununu yarın minik izleyicileriyle buluşturacak....

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" oyununu yarın minik izleyicileriyle buluşturacak. Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

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