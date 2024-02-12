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Kahve makinesi, Smart TV, blender seti geliyor! BİM'de izdiham çıkaracak indirim başladı

BİM 2 Şubat 2024 aktüel ürünleriyle vatandaşın yüzünü güldürecek! İşte indirimli fiyatlar...

Yayın Tarihi: 12.02.2024 16:17

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:17

Kahve makinesi, Smart TV, blender seti geliyor! BİM'de izdiham çıkaracak indirim başladı

Türkiye'nin önde gelen uygun fiyatlı market zincirlerinden biri olan BİM, her hafta müşterilerini şaşırtmaya devam ediyor. 2 Şubat 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu, özellikle ev hanımlarının ilgisini çekecek birbirinden kullanışlı ürünlerle dolu. Bu haftanın gözdesi ise BİM'e yok fiyatına satılacak olan akıllı robot süpürge!

BİM, herkesin bütçesine uygun çeşitli ürünleriyle bilinirken, bu hafta öne çıkan ürünler arasında LG, TCL, ve Dijitsu gibi markaların televizyonları da bulunuyor. 55 inç Smart Nanocell TV'den, 43 inç Smart Google TV'ye kadar geniş bir yelpazede televizyon seçenekleri, ev eğlencesine yeni bir soluk getirecek.

Ancak, belki de en dikkat çekici ürünlerden biri Blaupunkt Robomaster Akıllı Robot Süpürge. Bu akıllı süpürge, sadece 6.999 TL'ye satılacak ve taksit imkanıyla evlere konuk olacak. Ev temizliğini kolaylaştıran bu robot süpürge, özellikle yoğun temposu olan ev hanımları için harika bir çözüm olabilir.

bim aktüel

BİM 2 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer cazip fırsatlar arasında Range Çay Makinesi, Heifer Mega Robot Blender Set, ve Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set gibi mutfak ekipmanları da bulunuyor. Bu ürünler, kaliteli markaların uygun fiyatlarla sunulduğu bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Ayrıca, katalogda çocuklara yönelik eğlenceli oyuncaklardan, ev tekstiline, mutfak gereçlerinden, kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Özellikle Barbie Mini Çantalı Kırtasiye Seti, çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak bir ürün olarak öne çıkıyor.

BİM, uygun fiyat politikasıyla herkesin ihtiyaçlarına cevap verirken, bu haftaki aktüel ürünler kataloğuyla da müşterilerine ekonomik ve kaliteli alışveriş imkanı sunuyor. 2 Şubat 2024 tarihli katalog, evlerini yenilemek, güncellemek ve daha konforlu hale getirmek isteyen herkes için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Akıllı robot süpürge gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra, evdeki diğer ihtiyaçları da uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için BİM, ideal bir alışveriş noktası olmaya devam ediyor.

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