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Kahvenin yanında iyi gidiyor! Evde latte pasta yapmak aslında bu kadar kolaymış

Kahvenin bu halini çok beğeneceksiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 17:54
Kahvenin yanında iyi gidiyor! Evde latte pasta yapmak aslında bu kadar kolaymış

Kahve severlere özel yeni pasta tarifi! Latteli pasta tarifi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

LATTELİ PASTA TARİFİ

Kahve içmeyi ve yeni tatlar denemeyi seven insanların favorisi latte pasta yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Latte pasta yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; Keki için 3 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı granül kahve, 2 yemek kaşığı sıcak su, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin. Krema için 1 su bardağı süt, 1 su bardağı krema, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 paket vanilin, yarım su bardağı labne peyniri. Çikolata sos için 1 su bardağı krema, 200 gram bitter çikolata. Dış kaplama için 1 su bardağı ince çekilmiş fındık. 

kahveli pasta tarifi

İlk olarak granül kahve 2 yemek kaşığı sıcak su ile eritilir ve kenara alınır. Yumurta ve toz şeker bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpılır. Süt, yağ ve kahve eklenerek tekrar karıştırılır. Un, kabartma tozu ve vanilin eklenip tekrar karıştırılır. Hazırlanan kek hamuru yağlanan ve unlanan kek kalıbına dökülerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika aralığında pişirilir. Kek piştikten sonra kenara alınır. Bir tencerede süt, krema, toz şeker, un, nişasta karıştırılarak orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar pişirilir. Krema haline geldikten sonra vanilin ve labne peynir de eklenerek iyice karıştırılır ve soğumaya bırakılır. Krema bir sos tenceresinde ısıtılır ve ısındıktan sonra bitter çikolata eklenerek karıştırılır. Sos da kenara alınır. Krema da soğuduktan sonra kekin üstüne eklenir ve isteğinize bağlı şekilde şekil verilerek dilimlenir. Dilimlendikten sonra üstüne fındık kırıntıları serpebilirsiniz. Buzlukta dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun! 

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