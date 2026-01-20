Kalbi Sağda Olan Umreci Mekke'de 72. Yaşını ve 49. Evlilik Yıl Dönümünü Kutladı

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla kutsal topraklarda anlamlı kutlama

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla umre için kutsal topraklarda bulunan ve rehberliğini Cihan Şahan’ın yaptığı kafilenin en yaşlı üyesi 72 yaşındaki Mehmet Öğel, Mekke’de hem 72. yaşını hem de 49. evlilik yıl dönümünü eşi Meryem Öğel ile birlikte kutladı.

Mekke’de konakladıkları otelde umreci arkadaşlarının sürpriziyle karşılaşan Öğel için küçük bir doğum günü programı düzenlendi. Çift, pastalarını birlikte keserken grup üyeleri uzun süre alkışlayıp dualar etti; bu anlar umre kafilesinde unutulmaz hatıralar arasında yer aldı.

Tavas ilçesi Solmaz Mahallesi sakinlerinden olan Mehmet Öğel’in hayat hikâyesi ise dikkat çekiyor. Öğel’in kalbi sağ tarafta, midesi ters konumda ve karaciğer ile akciğerleri yer değiştirmiş durumda; apandisi ise sol tarafta bulunuyor. Tıpta "organların ters yerleşimi" olarak bilinen bu nadir durum hakkında Öğel, organlarının farklı olduğunu henüz 10 yaşındayken öğrendiğini anlattı.

Zaman zaman nefes darlığı ve aşırı terleme sorunları yaşadığını söyleyen Öğel, bugüne kadar kalbine üç kez stent takıldığını belirtti. Kendi sözleriyle: "Doktorlar her kontrolde çok şaşırıyor. Beş kardeşiz, organları ters olan sadece benim. Ama Allah’a hamdolsun bugüne kadar ayakta kaldım. Eşimle birlikte hayatın tüm zorluklarını aşarak kutsal topraklara geldik."

Hayatında ilk kez umre ibadetini yerine getirdiğini ifade eden Mehmet Öğel, kutsal topraklarda bulunmanın tarifsiz bir duygu olduğunu söyledi: "Kalbim sağda olabilir ama yönü her zaman Kâbe’ye dönüktü."

Eşi Meryem Öğel de duygularını şöyle dile getirdi: "Onca sağlık sorununa rağmen bu yolculuğu birlikte yapmak bize nasip oldu. Rabbime şükrediyorum."

Grup hocası Cihan Şahan ise Öğel’in azim ve sabrının tüm umrecilere örnek olduğunu belirterek, "Onun hayatı, imanın ve teslimiyetin en güzel göstergelerinden biri. Böyle anlamlı bir günü kutsal topraklarda birlikte yaşamak bizler için de büyük bir mutluluk" dedi.

Mehmet ve Meryem Öğel’in Mekke’de kutladığı 72. yaş günü ve 49. evlilik yıl dönümü, umre grubunda uzun süre konuşulacak ve hatırlanacak bir anı olarak kayda geçti.

