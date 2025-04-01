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Kaleiçi Konaklarının Restorasyonu: Edirne'nin Turizm Potansiyelini Artırıyor

Edirne, Kaleiçi konaklarının restorasyonu ile turizmde yeni bir döneme giriyor. Bülent Bacıoğlu, projelerin şehre önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 10:54
Kaleiçi Konaklarının Restorasyonu: Edirne'nin Turizm Potansiyelini Artırıyor

Kaleiçi Konaklarının Restorasyonu ile Edirne'nin Turizm Potansiyeli Artıyor

Edirne'de, Kaleiçi semtinde yer alan tarihi konakların restorasyonu, kentin turizm potansiyeline büyük katkı sağlamak için hızla devam ediyor. Valilik öncülüğünde başlatılan bu projeler, şehrin önemli sivil mimarlık örneklerinden olan konakların aslına uygun bir şekilde restore edilmesi amacıyla yürütülüyor.

Tarihi Doku ve Turizmde Yenilik

Restorasyon çalışmalarının bölgeye hareketlilik getirmesi, ayrıca kültür, sanat ve turizm etkinliklerinde kullanılabilmesi hedefleniyor. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kaleiçi semtinin kent turizmi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bacıoğlu, "Kaleiçi konaklarının restorasyonuna yönelik önemli çalışmalar yapılıyor. 'Old town' olarak adlandırılan şehrin tarihi bölgesinin niteliğinin artması, altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte tarihi dokusunun ön plana çıkması çok güzel olacak. Böylece kente hem günübirlik hem de konaklamalı gelen turist sayısında artış olacaktır," şeklinde konuştu.

Kentteki Çalışmalar ve Gelecek Vizyonu

Valilik öncülüğünde yapılan bu çalışmalar, Edirne'nin tarihi ve kültürel varlıklarının ayağa kaldırılmasına yönelik önemli adımların atıldığını gösteriyor. Bacıoğlu, "Kentin en büyük caddesi olan Saraçlar Caddesi'nde kapsamlı bir sağlıklaştırma projesi var. Kaleiçi'nde de benzer çalışmalar yürütülüyor. Bu tarihi dokunun iyileştirilmesi, şehre canlı bir turistik atmosfer kazandıracak," dedi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen restorasyon projeleri, Edirne'nin turizm potansiyelini önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor. Dernek olarak bu girişimlerin destekçisiyiz,” diyerek sözlerini tamamladı.

Edirne'de, Kaleiçi semtinde yer alan tarihi konakların restorasyonuyla kentin turizm potansiyeline...

Edirne'de, Kaleiçi semtinde yer alan tarihi konakların restorasyonuyla kentin turizm potansiyeline katkı sağlanacak. Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında kentin önemli sivil mimarlık örneklerinden konaklar restore ediliyor.

Edirne'de, Kaleiçi semtinde yer alan tarihi konakların restorasyonuyla kentin turizm potansiyeline...

Edirne'de, Kaleiçi semtinde yer alan tarihi konakların restorasyonuyla kentin turizm potansiyeline katkı sağlanacak. Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında kentin önemli sivil mimarlık örneklerinden konaklar restore ediliyor.

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