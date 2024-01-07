Kalorifer petekleriniz fazla ısıtmıyorsa bunu deneyin! Gücünü iki katına çıkarıyor

Evde pratik radyatör temizleme ve bakım yöntemlerine dair basit çözüm önerileri bulunmakta. Isınma sistemlerindeki verimi artırmak ve enerji giderlerini azaltmak adına uygulanabilecek adımlar şu şekilde:

KALORİFER PETEĞİ TEMİZLİĞİ

Kalorifer peteği temizliği için şu adımları takip edebilirsiniz:

1. Ilık su dolu bir kaba sıvı sabun ekleyerek köpürtün.

2. Karışıma batırılmış temiz bir bez ile kaloriferin dışını silin.

3. Ardından kuru bir bezle petekleri kurulayın, böylece paslanma riskini azaltmış olursunuz.

Eğer peteklerde paslanma mevcut ise, kirli suyu boşaltıp içini temiz suyla yıkamak gerekiyor.

DOĞALGAZ FATURANIZ YÜKSEK GELİYORSA DİKKAT





RADYATÖR ISITMIYORSA ÇÖZÜM ADIMLARI

Radyatörlerin ısınmaması durumunda, içlerinde hava kabarcıkları olabilir. Bu durumu tespit etmek ve çözmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

1. Radyatör vanalarını tamamen açın, banyodaki havlupanları da unutmayın.

2. Kombiyi 10 dakika boyunca çalıştırıp ardından kapatın.

3. Radyatör vanasını saat yönünün tersine çevirerek havayı alın. Bu işlem sırasında suyun dökülmemesi için altına bir bez koyun ve suyun miktarının artabileceğini göz önünde bulundurarak derin bir kap kullanın.

4. Tesisattaki diğer radyatörler için aynı işlemi tekrarlayın.

RADYATÖR HAVASINI ALMA İŞLEMİ

Radyatör havasını alma işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:

1. Radyatör anahtarını kullanarak vanayı saat yönünün tersine çevirin.

2. Havayı aldığınızı anlamak için olası bir "tıs" sesini dinleyin ve suyun akmaya devam etmesini bekleyin.

3. Su akışı kesildikten sonra vanayı sıkarak işlemi tamamlayın.

Radyatör havasını yılda bir kez almak, ısınma sorunlarını önlemek ve enerji tasarrufu sağlamak açısından önemli arz eder. Bu basit bakım adımları, ısınma sisteminizin daha etkili çalışmasını sağlayacak.