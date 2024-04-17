Kamu Gözetimi Kurumu memur alımı yapacak! Ankara ve İstanbul'da memur olmak isteyenlere müjde!

Kamu Gözetim Kurumu memur alımı başvurularının son gününe yaklaşırken bünyesinde yapılacak eksikliğin karşılanması adına memur ilanı yayınlandı. Kamu gözetim kurumu 18 memur alımı yapılırken iki farklı şehirde gerçekleşecek alımla beraber başvuru şartları duyuruldu.



Kamu Gözetim Kurumu Memur alımı için başvurular 2 Nisan 2024 tarihiyle beraber başlarken son gün 14 Nisan olarak açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adaylar online olarak işlemleri gerçekleştirirken https://www.turkiye.gov.tr/kgmvds-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresinden tamamlanır.



KONTENJAN BİLGİLERİ

İstanbul 5 Uzman yardımcısı,

Ankara 13 Uzman yardımcısı



BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

-TC vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-Görevini yapmasına engel sağlık sorunlarının bulunmaması

-Güvenlik ve arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almak

-Görevini yerine getirmesine engel sağlık sorunlarının bulunmaması

-Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması

-Giriş sınavının gerçekleşeceği yılın Ocak ayıyla beraber 35 yaşını doldurmamış olmak.

-KPSS üzerinden en az 80 puan almış olmak.

