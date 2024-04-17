Bist 100
9.548,09 1%
DOLAR
32,51 0,18%
EURO
34,61 0,17%
ALTIN
2.480,07 0,25%

Kamu Gözetimi Kurumu memur alımı yapacak! Ankara ve İstanbul'da memur olmak isteyenlere müjde!

Memur alımı için ilan yayınlanırken İstanbul ve Ankara için son günler yaklaştı. Kamu Gözetimi Kurumu üzerinde gerçekleşecek memur alımına dair başvuru bilgileri haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 07:38
Kamu Gözetimi Kurumu memur alımı yapacak! Ankara ve İstanbul'da memur olmak isteyenlere müjde!

Kamu Gözetim Kurumu memur alımı başvurularının son gününe yaklaşırken bünyesinde yapılacak eksikliğin karşılanması adına memur ilanı yayınlandı. Kamu gözetim kurumu 18 memur alımı yapılırken iki farklı şehirde gerçekleşecek alımla beraber başvuru şartları duyuruldu.

Kamu Gözetim Kurumu Memur alımı için başvurular 2 Nisan 2024 tarihiyle beraber başlarken son gün 14 Nisan olarak açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adaylar online olarak işlemleri gerçekleştirirken https://www.turkiye.gov.tr/kgmvds-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresinden tamamlanır.

KONTENJAN BİLGİLERİ
İstanbul 5 Uzman yardımcısı,
Ankara 13 Uzman yardımcısı

kamu gözetim kurumu
BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
-TC vatandaşı olmak
-Kamu haklarından mahrum olmamak
-Görevini yapmasına engel sağlık sorunlarının bulunmaması
-Güvenlik ve arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almak
-Görevini yerine getirmesine engel sağlık sorunlarının bulunmaması
-Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması
-Giriş sınavının gerçekleşeceği yılın Ocak ayıyla beraber 35 yaşını doldurmamış olmak.
-KPSS üzerinden en az 80 puan almış olmak.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 4.415 TL taksit ödeyen ev sahibi oluyor! Halkbank'tan tapu sahibi yapacak bomba kampanya

Araçtan indim bisiklete dedirtecek zam! Mazot, benzin fiyatları uzaya çıkıyor

PTT 50.000 TL kefilsiz kredi başvurularını açtı! Kimliğini alan en yakın PTT'ye koşacak

Başvuruları hazırlayın! SGK milyonlarca çalışana toplu para iadesi yapacak: İşte tek şartı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde
7
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

Başvuruları hazırlayın! SGK milyonlarca çalışana toplu para iadesi yapacak: İşte tek şartı

Araçtan indim bisiklete dedirtecek zam! Mazot, benzin fiyatları uzaya çıkıyor

Çocuğunuzun doğum yılına göre ödeme! Kadınlara aylık 11.255 TL'lik dev destek geliyor

3 ilde yaşayan yaşlılara müjde! Başvuran engelli ve yaşlılar yararlanacak!

Bakanlık onayladı! Kafe ve restoranlara dev vergi zammı geliyor

Ayda 4.415 TL taksit ödeyen ev sahibi oluyor! Halkbank'tan tapu sahibi yapacak bomba kampanya

Kamu Gözetimi Kurumu memur alımı yapacak! Ankara ve İstanbul'da memur olmak isteyenlere müjde!

İhtiyaç sahiplerine 1250 TL yardım müjdesi bayram ettirdi! Kimliğiyle gelen hemen başvurabilecek

PTT 50.000 TL kefilsiz kredi başvurularını açtı! Kimliğini alan en yakın PTT'ye koşacak

Altının ateşi yükseldi! O tarihte gram altın 3500 TL'yi tekte geçecek!

Bu kredinin aylık taksidi sadece 1.666 TL! Nakit derdini şıp diye kesen kampanya!

Cebinde 10-20 TL olanlara kara haber! 2 gün sonra şok olacaksınız