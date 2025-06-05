Kapadokya, 2023'ün İlk 5 Ayında 1,65 Milyon Turist Ağırladı

Kapadokya'da Turizm Rüzgarı Esti

Yılın ilk beş ayında 1 milyon 652 bin 261 turist, benzersiz doğal ve tarihi güzellikleri ile ünlü Kapadokya'yı ziyaret etti. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bu büyülü bölge, yerli ve yabancı konukların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sıcak Hava Balonları İlgi Görüyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bu dönem içerisinde 271 bin 463 ziyaretçi, Kapadokya'nın ikonik sıcak hava balon turuna katıldı. Hava koşullarının uygun olduğu 86 günde 10 bin 733 balon uçuşu gerçekleştirildi. Bu, bölgenin turizmdeki popülaritesini artırıyor.

Nevşehir Valisi'nden Açıklamalar

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya'nın Kurban Bayramı tatili süresince yoğun bir ziyaretçi akınına uğradığını belirtti. Bayram döneminde bölgedeki tesislerde hareketlilik yaşandığını vurgulayan Fidan, "2025 yılına yönelik turizm verilerinde bir artış trendi görüyoruz." dedi.

Fidan, geçen yıl tüm zamanların rekorunu kırılan balon uçuşlarının bu yıl ilk beş ayında artırılarak sürdüğünü, balona binenlerin sayısında yaklaşık %20'lik bir artış gözlendiğini ifade etti. Ayrıca, Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri ve Kaymaklı Yeraltı Şehri gibi önemli turistik yerlerde de %5'lik bir artış kaydedildiğini açıkladı.

Konaklama ve Ziyaretçi Rakamlarında Artış

Kapadokya'nın konaklama oranlarında da geçen yıla göre %10'luk bir artış yaşandı. Bu veriler, bölgedeki turist hareketliliğinin devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Vali Fidan, özellikle bayram dönemlerinde gelen misafirlerin konforunu sağlamak için gerekli planlamaların yapıldığını da sözlerine ekledi.

Geçen yılın aynı döneminde Kapadokya'daki müze, ören yeri ve yeraltı şehirlerini 1 milyon 488 bin 525 kişi ziyaret etmiş, sıcak hava balon turlarına ise 228 bin 657 turist katılmıştı.

Yılın ilk 5 ayında 1 milyon 652 bin 261 turistin ağırlandığı Kapadokya'da, ziyaretçilerin 271 bin 463'ü sıcak hava balon turuna katıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Nevşehir Valisi Ali Fidan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılın ilk 5 ayında 1 milyon 652 bin 261 turistin ağırlandığı Kapadokya'da, ziyaretçilerin 271 bin 463'ü sıcak hava balon turuna katıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Nevşehir Valisi Ali Fidan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.