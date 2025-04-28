Kapadokya'nın Seramik Sanatı Japonya'da Tanıtımda

Kapadokia'nın Eşsiz Seramik Sanatı Japonya'da Sergilenecek

Nevşehir'in Avanos ilçesindeki atölyelerde özenle yaşatılan Kapadokya'nın zengin seramik sanatı, bu defa Japonya'da tanıtılma fırsatı bulacak.

Dünya genelindeki prestijli seyahat destinasyonlarını tanıtan Japonya'nın önde gelen seyahat dergilerinden Crea Traveller, Avanos'taki yaklaşık 5 bin yıllık çanak ve seramik atölyelerini görüntüledi.

UNESCO Ödüllü Ustadın İzinde

UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini ustası merhum Sıtkı Olçar'ın kızı, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Nida Olçar, seramik ürünlerinin yapım aşamalarını içeren çekimlerde yer alıyor. Bu çalışmaların, sektörün Japonya'daki tanıtımına önemli katkıda bulunması bekleniyor.

Japonların Dikkatini Çekmek

Ekibin rehberi Yoko Saymaz, AA muhabirine verdiği demeçte, Kapadokya'daki atölyelerin Japonların dikkatini çeken birçok özelliğe sahip olduğunu vurguladı. Saymaz, "Japonlar el sanatlarını çok seviyor. Gelen turistler, bu eserlerin bulunduğu yerleri gezmeyi tercih ediyor. Biz de bu sanatların güzelliklerini tanıtmak adına destek vermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Seramik Sanatını Küresel Hale Getirmek

Seramik sanatçısı Nida Olçar, babası Sıtkı Olçar'ın atölyesinde küçük yaşlardan itibaren çalışmalara katıldığını, 2011 yılından bu yana Katar ve Hong Kong dahil olmak üzere 16 sergiye katıldığını belirtti. Olçar, Türk seramik sanatının Uzak Doğu'daki tanıtımının turizm açısından verimli olacağına inandığını ve bu çekimlerin Kapadokya turizmine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Japon Turistlere Kapadokya'nın Güzelliklerini Sunacağız

Bölgeye gelen turistlerin ziyaret noktalarından biri olan yer altı seramik müzesinin sorumlusunun Gülay Demirtaş, dergide yer alacak tanıtımın Japon turistlerin tatil tercihlerinde Kapadokya'nın öncelikli bir konuma ulaşmasına katkı sunacağına inandığını aktardı.

Nevşehir'in Avanos ilçesindeki atölyelerde yaşatılan Kapadokya'nın zengin seramik sanatı, Japonya'da tanıtılacak. Dünya genelindeki prestijli seyahat destinasyonlarını tanıtan Japonya'nın önde gelen seyahat dergilerinden Crea Traveller, Avanos ilçesinde yaklaşık 5 bin yıldır yapıldığı bilinen çanak ve seramik atölyelerini görüntüledi.

Nevşehir'in Avanos ilçesindeki atölyelerde yaşatılan Kapadokya'nın zengin seramik sanatı, Japonya'da tanıtılacak. Dünya genelindeki prestijli seyahat destinasyonlarını tanıtan Japonya'nın önde gelen seyahat dergilerinden Crea Traveller, Avanos ilçesinde yaklaşık 5 bin yıldır yapıldığı bilinen çanak ve seramik atölyelerini görüntüledi.