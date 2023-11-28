Kar botlarınızı hazırlayın! İstanbul'a o saatten itibaren lapa lapa kar düşecek: MGM uyardı

Tüm Türkiye’de Pazar günü hava sıcaklığı, rüzgarın lodostan karayele dönmesiyle 20 derece birden düşecek. Ünlü meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul’da kar yağma ihtimalinin yüzde 84’e yükseldiğini açıkladı

Kar botlarınızı hazırlayın! İstanbul'a o saatten itibaren lapa lapa kar düşecek: MGM uyardı
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Hafta sonu Türkiye genelinde kara kış etkisini gösterecek. Meteoroloji uzmanlarına göre, Pazar sabahı sıcaklıklar aniden düşecek ve özellikle İstanbul'da kar yağma olasılığı yüzde 84'e yükseldi. Ünlü meteorolog Kerem Ökten, "Bomba Siklon" olarak adlandırılan ve kuvvetli rüzgarları beraberinde getiren hava olayının Türkiye'ye yaklaştığını belirtti. Cumartesi gecesi ve pazar akşamı arasında ülke genelinde hızlı ve öfkeli hava olayları yaşanması bekleniyor. İstanbul'da cumartesi günü lodosla 19-20 dereceye çıkan sıcaklıkların, pazar gecesi 0 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. 24 saat içinde önemli bir sıcaklık düşüşü beklenirken, yağış beklentisi olmadığı için kuru bir soğuk geçmesi tahmin ediliyor.

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Türkiye'nin önde gelen meteorologlarından Kerem Ökten, İstanbul'da Pazar günü kar yağma olasılığının yüzde 84'e yükseldiğini duyurdu. Meteoroloji uzmanları, ülkenin büyük bir bölümünde lodos ve karayel rüzgarlarının oldukça güçlü eseceğini belirterek halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle Pazar günü, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde hava, kara ve deniz ulaşımında ciddi aksaklıklar yaşanması bekleniyor. Halk, olası olumsuz hava koşullarına karşı önlemlerini almak konusunda uyarıldı.

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