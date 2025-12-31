DOLAR
Kar Hatay'ı Beyaza Bürüdü: Antakya ve Defne'de Eğitime 1 Gün Ara

Yoğun kar yağışı Hatay’ı beyaza bürüdü; Antakya ve Defne’de eğitime 1 gün ara verildi, yağışın gün boyu süreceği bildirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 08:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 08:31
Yoğun kar yağışı hayatı etkiledi

Etkili olan kar yağışı Hatay'ı beyaza bürüdü. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan kar, merkez ilçeler Antakya ve Defne dahil geniş alanlarda etkili oldu.

Defne Kaymakamlığı ve Antakya Kaymakamlığı tarafından alınan kararla ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Kar yağışından en çok çocuklar mutlu oldu; sabahın ilk ışıklarıyla sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayarak yağışın keyfini çıkardı. Ancak hazırlıksız yola çıkan araçlar zorluk yaşadı.

Yetkililer, yağışlı havanın gün boyu devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Utku Kartal, kar yağışının çevreyi beyaza bürüdüğünü söyleyerek mutlu olduğunu ifade etti.

Mehmet Çelikyürek, "Sabah kar yağışını görünce eskilere gittim. Aşağı yukarı 15 yıldır bu şekilde kar yağmazdı. Şükürler olsun ki karı gördük. Allah bereketini eksik etmesin. Karı gördüğümde çok mutlu oldum. Umarım devam eder. Önceden hep dağlara yağardı ama aşağıya yağmazdı. Bugün her tarafa yağdı. Bu yıl kuraklık geçmişti. Su kaynaklarımız azalmıştı ama bu kar yağışları devam eder" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

