Karabük'te 7. Aladağ Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

Karabük'te bu yıl 7.'si düzenlenen Aladağ Şenlikleri, Karabük Kalkınma ve Dayanışma Derneği (KAR-DER) öncülüğünde Aladağ Mesire Alanı'nda geniş bir katılımla gerçekleşti. Şenliğe katılanlar, etkinliğin açılışını bisiklet yarışı ile yaptı.

Motokros Gösterisi ve Mehteran Performansı

Şenlikte, Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü destekleriyle gerçekleştirilen motokros gösterisi büyük ilgi topladı. Ardından, mehteran takımının muhteşem gösterisi ile açılış programı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Yavuz'un Mesajı

Açılışta konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük'ün "birliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin adı" olduğunu vurguladı. Kamu ve sivil toplum işbirliğiyle Karabük için bir yol haritası oluşturmaya çalıştıklarını belirten Yavuz, "Bu tablo, Karabük'ün içinden, dışından, uzaktan, yakından gelen tüm hemşehrilerimin fırça darbesi attığı bir tablodur" dedi.

Hatıra Tabloları ve Eğitim Alanları

Etkinlikte, Karabük'ün mahallelerine ait eski fotoğraflardan oluşan hatıra tabloları açık artırmayla satışa sunuldu. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" temasıyla çeşitli stantlar kuruldu. Çocuklar için oyun ve eğitim alanları da büyük ilgi gördü.

Renkli Performanslar ve Katılımcılar

Program, sanatçı konserleri, ikramlar, halk oyunları ve çeşitli etkinliklerle sona erdi. Şenliğe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, KAR-DER Başkanı Murat Gül, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karabük'te "7. Aladağ Şenlikleri" düzenlendi.

Karabük'te "7. Aladağ Şenlikleri" düzenlendi.