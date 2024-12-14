Karabük'te Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı ile Gelecek Planlanıyor

Karabük'te Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Karabük Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" büyük ilgi gördü. Çalıştayın açılışında konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, hazırlanan 11 ana başlığın önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu başlıklar dünya görüşü, toplumsal yardımcılar ve gençlik sorunları üzerine tartışılmalıdır. Gençlerimizin bu konularda sağlam katkıları olacağına inanıyorum," dedi.

Gençlerin Sesine Kulak Veriliyor

Çalıştayda söz alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, etkinliğin amacını açıkladı. Efendioğlu, "Her ilin gençlerinin görüşlerini, yorumlarını almak için buradayız. Türkiye'nin 81 ilinde bu tür çalıştaylar gerçekleştiriyoruz. Sizlerin katkılarıyla yeni politika belgemizi hazırlayacağız," dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük'ün genç nüfusu açısından önemli bir il olduğunu ifade etti. Güven, "Karabük, eğitim gören gençlerimizin yoğun olduğu bir merkez. Bu çalıştay, onların sorunlarını ve çözümlerini tartışmak için büyük bir fırsat," dedi.

İnteraktif Oturumlar ve Grup Çalışmaları

Etkileşimli oturumlarla zenginleştirilen programda, istihdam, genç sağlığı, çevre ve iklim konuları gibi başlıklar üzerinde grupla çalışmalara geçildi. Katılımcılar, fikirlerini paylaşarak geleceğin politika ve projelerine katkı sağlamaya çalıştı.

Gençlerden alınan geri dönüşlerle, ülke genelinde uygulanabilir politika önerileri geliştirmeyi amaçlayan çalıştay, gençlerin taleplerinin politika yapımına yansıması için bir zemin oluşturdu.

Karabük'te Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi. Karabük Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programın açılışına Vali Mustafa Yavuz (sağda) da katıldı.

Karabük'te Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi. Karabük Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programın açılışına Vali Mustafa Yavuz (sağda) da katıldı.