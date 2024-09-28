Karabük Üniversitesi'nden Tayland'a Baklava Tanıtımı

Karabük Üniversitesi Akademisyenleri, Tayland'da Baklavayı Tanıttı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, Tayland Mahasarakham Üniversitesinde Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan baklayı tanıtma çalışmalarında bulundu.

Türk Mutfağı Protokolü

2023 yılında, üniversiteler arasında akademik işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, KBÜ'ü temsil eden Safranbolu Turizm Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Özkan Süzer ve Turizm Rehberliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Umut Kadir Oğuz, baklava yapımı atölyesi düzenledi.

Atölye ve İkramlar

Etkinlikte, alternatif diyabetik baklava tarifleri denendi ve katılımcılara tadımlar sunuldu. Bunun yanı sıra Türk mutfağındaki diğer lezzetler de tanıtılarak Türk kahvesi ikram edildi.

Gelecek İşbirlikleri

İki üniversite arasında akademik işbirliklerinin geliştirileceği, gastronomi alanında yeni projelerin hayata geçirileceği yönünde kararlar alındı. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türk mutfağını küresel bir marka haline getirmek amacıyla bu tür etkinliklerin önemine değindi.

Olumlu Teklifler

Dr. Özkan Süzer, katılımcılardan gelen olumlu geri dönüşler nedeniyle projenin başarılı geçtiğini belirterek, bu tür etkinliklerin Türk mutfağını uluslararası alanda tanıtmak için kritik fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, Tayland'daki üniversitede Türk mutfağının önemli tatlarından baklavanın tanıtımını yaptı. KBÜ'yü temsilen Mahasarakham Üniversitesine giden Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özkan Süzer (sağ 2), baklava yapımı üzerine atölye (workshop) gerçekleştirdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, Tayland'daki üniversitede Türk mutfağının önemli tatlarından baklavanın tanıtımını yaptı. KBÜ'yü temsilen Mahasarakham Üniversitesine giden Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özkan Süzer (sağ 2), baklava yapımı üzerine atölye (workshop) gerçekleştirdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, Tayland'daki üniversitede Türk mutfağının önemli tatlarından baklavanın tanıtımını yaptı. KBÜ'yü temsilen Mahasarakham Üniversitesine giden Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özkan Süzer (sağ 2), baklava yapımı üzerine atölye (workshop) gerçekleştirdi.