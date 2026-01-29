Karadeniz Ereğli'de Plajlar Bölgesindeki Kaçak Yapılar Yıkıldı

Operasyon Detayları

Karadeniz Ereğli ilçesindeki plajlar bölgesinde, izinsiz ve kanuna aykırı kaçak yapı ile işgaller zabıta ekiplerince kaldırıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ereğli - Alaplı karayolu üzerinde yer alan plajlar bölgesinde temizlik operasyonu gerçekleştirdi.

Merve altı bölgesinde yol kenarına izinsiz ve kanuna aykırı şekilde yapılan kaçak yapı yıkıldı.

Plajlar bölgesi, baraka, çadır, çardak gibi düzensiz yapılardan temizlendi.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, bölgede düzensiz yapılara izin verilmeyeceğini belirterek İlgili kurumlarla iş birliği içerisinde plajlar bölgesinde işgal ve düzensiz yapı oluşturulmasına müsaade etmeyeceğiz dedi.

