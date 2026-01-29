Karadeniz Ereğli'de Plajlar Bölgesindeki Kaçak Yapılar Yıkıldı

Karadeniz Ereğli plajlar bölgesinde zabıta ekipleri izinsiz baraka, çadır ve çardakları kaldırdı; Zabıta Müdürü Halit Aydın düzensiz yapılara izin verilmeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:23
Karadeniz Ereğli'de Plajlar Bölgesindeki Kaçak Yapılar Yıkıldı

Karadeniz Ereğli'de Plajlar Bölgesindeki Kaçak Yapılar Yıkıldı

Operasyon Detayları

Karadeniz Ereğli ilçesindeki plajlar bölgesinde, izinsiz ve kanuna aykırı kaçak yapı ile işgaller zabıta ekiplerince kaldırıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ereğli - Alaplı karayolu üzerinde yer alan plajlar bölgesinde temizlik operasyonu gerçekleştirdi.

Merve altı bölgesinde yol kenarına izinsiz ve kanuna aykırı şekilde yapılan kaçak yapı yıkıldı.

Plajlar bölgesi, baraka, çadır, çardak gibi düzensiz yapılardan temizlendi.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, bölgede düzensiz yapılara izin verilmeyeceğini belirterek İlgili kurumlarla iş birliği içerisinde plajlar bölgesinde işgal ve düzensiz yapı oluşturulmasına müsaade etmeyeceğiz dedi.

KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDEKİ PLAJLAR BÖLGESİNDE İZİNSİZ VE KANUNA AYKIRI KAÇAK YAPI İLE İŞGALLERİ...

KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDEKİ PLAJLAR BÖLGESİNDE İZİNSİZ VE KANUNA AYKIRI KAÇAK YAPI İLE İŞGALLERİ KALDIRDI.

KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDEKİ PLAJLAR BÖLGESİNDE İZİNSİZ VE KANUNA AYKIRI KAÇAK YAPI İLE İŞGALLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MGM 2025 'Yılın En'leri: En Yüksek Rüzgâr Saatte 176,4 kilometre ile Bayburt’ta
2
Fındık İçin Kahverengi Kokarca Toplanıyor: Samuray Arısıyla Biyolojik Mücadele
3
Gümüşhane pazarlarında 52 yıl: Arif Elmas'tan dürüstlük dersi
4
Safranbolu'da Yaşlı Adamın Sokak Kedilerine Şefkati Yürek Isıttı
5
Bolu’da Zabıta Serkan Güleç, Yıkımdan Türk Bayrağını Kurtardı
6
Ağrı Dağı’nda Zirveyi Saran Mercek Bulutu Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
7
BEUN 2025-2026 Dış Paydaş Toplantısı: Üniversite-Kamu-Sanayi İş Birliği Güçlendirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları