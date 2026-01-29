Canik Sıfır Atık Köyü ile Çevre Bilinci Artıyor — Başkan İbrahim Sandıkçı

İbrahim Sandıkçı, Samsun’un Canik ilçesindeki ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü ve Canik Orman Okulu projeleriyle sıfır atık kültürünü gelecek kuşaklara aktardıklarını söyledi. Başkan Sandıkçı, projelerin ülke ekonomisine katkı sağlarken doğa ve çevre bilincine sahip nesiller yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

"Çocuklarımıza doğa ve çevre bilinci kazandırıyoruz" ifadesiyle başlayan açıklamasında Sandıkçı, köyde çocuklar ve gençlere yönelik uygulamalı eğitim programları düzenlediklerini, etkinliklere 7’den 70’e her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiğini vurguladı.

Pratik eğitimler ve geri kazanım odaklı alanlar

Sandıkçı, Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyünde sıfır atık, geri dönüşüm, enerji verimliliği ve kompost üretimi konularında uygulamalı eğitimlerin yapıldığını; açık ve kapalı eğitim alanlarının yanı sıra geri dönüştürülebilir atıklardan oluşturulan oyun alanlarının bulunduğunu anlattı.

Yürütülen eğitici ve eğlenceli aktivitelerle çocukların erken yaşta sıfır atık bilinci kazandığını söyleyen Sandıkçı, ilçede düzenlenen sıfır atık temalı yarışmalar ve farkındalık etkinlikleriyle bu kültürün yaygınlaşmasına katkı sağladıklarını ifade etti.

Ödül ve destek

Başkan Sandıkçı, projeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından verilen ödülü aldıklarını ve kendisinin tebriklerini ilettiğini hatırlatarak, yeni projelerle doğa ve çevre dostu nesiller yetiştirme hedefini sürdürdüklerini belirtti.

Sandıkçı son olarak, Canik’te çocuklara ve gençlere sıfır atık kültürü kazandırmaya, doğaya ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

