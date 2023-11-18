Karadeniz turuna gidiyorsanız bu eşsiz rotayı listenize eklemeyi unutmayın! Hayatınızda böyle bir şelale görmediğinize eminiz

Karadeniz turuna çıktıysanız ya da çıkacaksanız, güzel bir tur planlamasını yaptıysanız listenize Mençuna Şelalesini de eklemeyi unutmayın. Kamilet vadisi içinde yer alan Mençuna Şelalesi iki kademeli olarak akıyor. İlk Şelale 90 metreden dökülerek toplamda 200 metre karelik bir gölü oluşturuyor. Bu gölün devamı da ise ikinci kısım Şelale mevcut. İkinci şelale 10 metre yüksekliğinden dökülerek dere ile birleşim sağlıyor.

MENÇUNA ŞELALESİ NEDİR?

Doğu Karadenizin Arılı dağlarının zirvesinde dolmuş küçük dereler ile bir araya gelmiş Kamilet Vadisi tarafından ise aşağı dökülmeleri sonucunda büyük bir şelale oluşmuştur. Bu şelalenin adı da Menşuna Şelalesi olarak isimlendirilmiştir.





MENÇUNA ŞELALESİ NEREDE?

Doğu Karadeniz bölgesinin Artvin ilinde bulunan Mençuna Şelalesi, Artvin Arhavi ilçesinin 15 km güneyinde yer alıyor. Kamilet Vadisi içersinde ziyaretçilerini bekliyor.

MENÇUNA ŞELALESİ‘NE NASIL GİDİLİR?

Mençuna Şelalesi'ni gezmek için ticari ya da özel araçlar gidebilirsiniz. Halihazırda olan toplu taşıma seferleri bu bölgeye yapılmıyor. Artvin ya da Arhavi’den kiralamış olduğunuz araçla da ulaşım sağlayabilirsiniz. Eğer uçakla gitmek istiyorsanız en yakın hava yoluna 60 km uzaklıkta olan Batum havaalanına inebilirsiniz. Tamamen pasaportsuz, sadece TC kimlik kartınızla bu havaalanına giriş sağlayarak oradan da ücretsiz olarak Hopa'ya servisle ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Hopa'dan ise Arhavi ilçesinde dolmuş seferleri sıklıkla yapılıyor. Arhavi’den de Mençuna Şelalesi’ne yakın olan Arılı Köyü’ne minibüsler kalkıyor. Bu minibüslere binerek, şelaleye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ticari ya da özel araçta şelaleye ulaşım sağlamak istiyorsanız, geldiğiniz güzergaha göre öncelikle Hopa’ya ya da Arhavi’ye varıyorsunuz. Daha sonra ise Ortaca yolu ve Mençuna Şelalesi tabelalarını izleyerek şelaleye ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Mençuna şelalesinin iç kısmına araçla ulaşım sağlanamıyor. Şelaleden yaklaşık olarak 1 km geride dere kenarında yer alan restoranın yanına aracınızı park edebilirsiniz. Tahta köprüyü geçtikten sonra dar bir patika yolunu izleyerek ortalama 25-30 dakika içersinde şelaleye varabilirsiniz.





MENÇUNA ŞELALESİ NASIL OLUŞMUŞTUR?

Arılı Dağları’nda yağmur suları ve eriyen kârlar küçük dereleri oluşturmuş, bu dereler ise yağmur suları ve karla beslenerek küçük dereleri beslemiştir. Taşlık ve sazlık yaylalarında birleşerek Kamilet Vadisi'nin aşağı kısmından dökülmüş ve Mençuna Şelalesi'ni oluşturmuştur.

MENÇUNA ŞELALESİ 2023 GİRİŞ ÜCRETİ

Mençuna Şelalesi herhangi bir işletmeye kayıtlı değildir. Bu sebeple ücretsiz olarak ziyaretçiler girişlerini sağlayabilir.





MENÇUNA ŞELALESİ ZİYARET SAATLERİ

Mençuna Şelalesi tamamen doğal bir alanı oluşturduğundan dolayı herhangi bir işletmeye bağlı değil. Bu yüzden günün istenilen saatlerinde ziyaret edebilir. Lakin doğal yaşam alanı olduğu için güneş battıktan sonra ziyaret etmek tehlikeye sebebiyet verebilir.