Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

Yurt Dışından Alışverişte Dönüşüm Başlıyor

Yurt dışından yapılan alışverişlere dair düzenlemeler hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı en son kararlara göre, gümrüksüz alışveriş limiti 27 Euro'ya düşürülürken, eşya adedi de 500 ile sınırlandırılacak. Özellikle AliExpress ve Temu üzerinden alışveriş yapan kullanıcıları etkileyecek bu değişiklikler, alışveriş maliyetlerini artıracak.

Yeni Gümrük Düzenlemesi 27 Aralık 2024'te Yürürlüğe Girecek

27 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile, yurt dışından gelen küçük paketlerin bile gümrükte takılmasına neden olabilecek uygulamalar hayata geçirilecek. Üstelik, satıcılar kargoyu ücretsiz sunmak isteseler dahi, 3 Euro kargo ücreti ödemek zorunda kalacak.

Bedava Kargo Dönemi Sona Erecek

Daha önceden sunulan ücretsiz kargo imkanı artık tarih olacak. Bu düzenlemenin etkileri özellikle bireysel kullanıcılar ve küçük ölçekli işletmeler üzerinde hissedilecek. Buna ek olarak, Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı kapsamında ürün limitinin 2000'den 500'e düşürülmesi, ticari alımları da zorlaştıracak.

Pazar Dinamikleri Değişiyor

Son dönemde popülaritesini artıran Temu ve AliExpress gibi platformlar, yapılan bu düzenlemelerle yurt içi ürün alımını teşvik etme ve yurt dışından ürün getirtmeyi engelleme yönünde etkili olacak gibi görünüyor. Alışverişlerin daha maliyetli hale geleceği bu yeni süreçte, tüketicilerin dikkatli olması gerekecek.