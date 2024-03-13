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Kararmış ocakları tek hamlede ışıldatıyor! Deterjansız kolay çözüm

Ocaklarınızdaki lekelerden dakikalar içinde kurtulabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 11:04
Kararmış ocakları tek hamlede ışıldatıyor! Deterjansız kolay çözüm

Kimyasal ürünler kullanmadan ocaklarınızı ilk günkü haline getirebilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞAL YÖNTEMLERLE OCAK TEMİZLEMEK

Mutfakta en sık kullanılan elektronik aletlerden biri olan ocaklar da sık sık kirlenebiliyor. Ocak temizliği hijyen ve sağlık anlamında da önem taşıyor. Ocaklar sık sık yemek yapıldığı için sık sık yağ lekesi ve kir biriktirebiliyor. Ocak temizlemek için sıcak su, bulaşık deterjanı, sirke ya da limon suyu, mikrofiber bez, spatula ve sünger kullanabilirsiniz. Ocak yüzeyini temizlemek için ilk olarak bir spatula yardımıyla yavaş yavaş ocak üstünde oluşan yağ lekelerini kazıyabilirsiniz. Daha sonra ılık su ve bulaşık deterjanıyla ocak yüzeyini temizleyebilirsiniz. 

doğal yöntemlerle ocak temizliği

Ocağınızda ızgara bulunuyorsa çıkararak sıcak suyla temizleyebilirsiniz. Daha sonra da sirke ya da limon suyuyla ovarak yıkayabilirsiniz. Cam üstü bir ocağınız varsa cam temizleyici yardımıyla nazik şekilde cam silinir ve sonrasında bir bez yardımıyla ovalanarak parlatılır. İzlerden kurtulmak için sirke kullanabilirsiniz. Ocakların altını temizleyebilmek için sıcak suyla bulaşık deterjanı kullanarak sonrasında limon suyu ya da sirke kullanabilirsiniz. Temizlik bittikten sonra ocak yüzeyini tekrar kontrol ederek leke kalan yerleri tekrar temizleyebilirsiniz. Ankastre ocaklarınızı ise yumuşak bir mikrofiber bezle veya kağıt havluyla temizleyebilirsiniz. Krem temizleyici sıvı ya da püskürtülen temizlik malzemelerinden yardım alabilirsiniz. 

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