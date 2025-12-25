Kariyer Planlama ve Gelecek Tasarımı Konferansı Teknokent Lisesi'nde
Gençlerin kariyer planlaması ve gelecek vizyonlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Kariyer Planlama ve Gelecek Tasarımı" konferansı, Teknokent Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Açılış Konuşması
Konferansın açılış konuşmasını yapan Serhat Göksu, gençlerin erken yaşta hedef belirlemesinin önemine vurgu yaparak, bilinçli tercihlerle şekillenen bir kariyer yolunun başarıyı beraberinde getireceğini ifade etti.
Sunumlar
Prof. Dr. Derya Öcal (Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi) "Geleceğimizi Tasarlamak" başlıklı sunumunda bireysel farkındalık, vizyon geliştirme ve doğru planlamanın kariyer sürecindeki rolüne dikkat çekti.
Gamze İspirli (Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı) "Bilinçli Teknoloji Kullanımı" konulu sunumunda gençleri dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskler hakkında bilgilendirerek teknolojinin güvenli ve verimli kullanımının önemini anlattı.
Hazal Yalçıner, "Stres ve Kaygı Yönetimi" başlığı altında öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamda karşılaştıkları stresle baş etme yöntemlerini paylaştı.
Programın son konuşmacısı olan 12. sınıf öğrencisi Ravza Nur Yaşar, "Kariyerimi Yönetiyorum" başlıklı sunumuyla kendi deneyimlerini aktararak öğrencilere ilham verdi.
Kapanış
Düzenleme kurulunda Prof. Dr. Derya Öcal, Gamze İspirli, Raşit Göksu ve Serhat Göksu’nun yer aldığı konferans, plaket ve teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.
