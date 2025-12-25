DOLAR
Kariyer Planlama ve Gelecek Tasarımı Konferansı Teknokent Lisesi'nde

Teknokent Lisesi'nde düzenlenen konferansta gençlere kariyer planlama, vizyon geliştirme, dijital güvenlik ve stres yönetimi konularında rehberlik edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:08
Gençlerin kariyer planlaması ve gelecek vizyonlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Kariyer Planlama ve Gelecek Tasarımı" konferansı, Teknokent Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Açılış Konuşması

Konferansın açılış konuşmasını yapan Serhat Göksu, gençlerin erken yaşta hedef belirlemesinin önemine vurgu yaparak, bilinçli tercihlerle şekillenen bir kariyer yolunun başarıyı beraberinde getireceğini ifade etti.

Sunumlar

Prof. Dr. Derya Öcal (Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi) "Geleceğimizi Tasarlamak" başlıklı sunumunda bireysel farkındalık, vizyon geliştirme ve doğru planlamanın kariyer sürecindeki rolüne dikkat çekti.

Gamze İspirli (Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı) "Bilinçli Teknoloji Kullanımı" konulu sunumunda gençleri dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskler hakkında bilgilendirerek teknolojinin güvenli ve verimli kullanımının önemini anlattı.

Hazal Yalçıner, "Stres ve Kaygı Yönetimi" başlığı altında öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamda karşılaştıkları stresle baş etme yöntemlerini paylaştı.

Programın son konuşmacısı olan 12. sınıf öğrencisi Ravza Nur Yaşar, "Kariyerimi Yönetiyorum" başlıklı sunumuyla kendi deneyimlerini aktararak öğrencilere ilham verdi.

Kapanış

Düzenleme kurulunda Prof. Dr. Derya Öcal, Gamze İspirli, Raşit Göksu ve Serhat Göksu’nun yer aldığı konferans, plaket ve teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

