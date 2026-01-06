Kars’ta Araçlar Dondu: Akyaka’da Sıfırın Altında 30 Derece

Kars'ın Akyaka ilçesinde gece sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye inince birçok araç dondu, vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:26
Hareketsiz araçlar şehirde hayatı felç etti

Kars’ta dondurucu soğuklar yüzünü gösterdi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentte günlük yaşam adeta buz kesti. Hareket halindeki araçlar yolda donarak çalışmadı.

"Araçlar marş basmadı, Yakıt depoları dondu"

Kars’ın Akyaka ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklardan en çok etkilenenler araç sahipleri oldu. Çok sayıda araç hareket halinde donarken, gece boyunca dışarıda park halinde duran yüzlerce aracın motoru dondu. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarını çalıştıramayınca zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler araçlarının altına ateş yakarak depoları ısıtmaya çalışırken, bazıları ise başka araçlardan takviye çekerek araçlarını çalıştırmaya uğraştı. Çalışmayan araçlar ise halat yardımıyla başka araçlara bağlanarak çalıştırılmak üzere sanayiye götürüldü.

"Havalar çok soğuk, arabalar çalışmıyor. Millet perişan, sular donmuş, çeşmeler donmuş, millet ne yapacağını bilmiyor. Gerçekten çok soğuk" diyen Rıza Mut, yaşananları özetledi.

"Kış memleketi, eksi 30 ne kömür dayanır, ne yiyecek dayanır. Donuyoruz abi, donuyoruz. Allah yardım etsin" diyen Allahverdi Ülker, soğukla mücadeleyi anlattı.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta çok sayıda araç dondu ve çalışmadı. Vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraştı; bazı araçlar çalışırken, çalışmayanlar çekilerek sanayiye götürüldü. Kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

