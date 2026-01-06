Kars'ta Eksi 30: Araçlar Yolda Dondu

Kars'ta dondurucu soğuk hayatı felç etti. Gece saatlerinde sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, özellikle Akyaka ilçesi'nde birçok aracın hareket halindeyken bile yolda donmasına yol açtı.

Günlük yaşam adeta buz kesti; gece boyunca dışarıda park halinde duran yüzlerce aracın motoru dondu ve sabah işe gitmek isteyen sürücüler araçlarını çalıştıramadı.

Yerel halk ve sürücüler, araçları çalıştırmak için farklı yöntemlere başvurdu. Bazı sürücüler araçlarının altına ateş yakarak depoları ısıtmaya çalışırken, bazıları başka araçlardan takviye çekti. Çalışmayan araçlar ise halat yardımıyla başka araçlara bağlanarak sanayiye götürüldü.

Vatandaşların tepkileri

Rıza Mut yaşananları, "Havalar çok soğuk, arabalar çalışmıyor. Millet perişan, sular donmuş, çeşmeler donmuş, millet ne yapacağını bilmiyor. Gerçekten çok soğuk" sözleriyle özetledi.

Allahverdi Ülker ise, "Kış memleketi, eksi 30 ne kömür dayanır, ne yiyecek dayanır. Donuyoruz abi, donuyoruz. Allah yardım etsin" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta çok sayıda araç dondu; vatandaşlar saatlerce uğraştı, bazı araçlar çalışırken çalışmayanlar çekilerek sanayiye götürüldü. Kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.

