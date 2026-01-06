Kars'ta Eksi 30: Araçlar Yolda Dondu

Kars'ta gece sıcaklıkların sıfırın altında 30 dereceye düşmesiyle Akyaka'da çok sayıda araç dondu; sürücüler araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraştı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:08
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:08
Kars'ta Eksi 30: Araçlar Yolda Dondu

Kars'ta Eksi 30: Araçlar Yolda Dondu

Kars'ta dondurucu soğuk hayatı felç etti. Gece saatlerinde sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, özellikle Akyaka ilçesi'nde birçok aracın hareket halindeyken bile yolda donmasına yol açtı.

Günlük yaşam adeta buz kesti; gece boyunca dışarıda park halinde duran yüzlerce aracın motoru dondu ve sabah işe gitmek isteyen sürücüler araçlarını çalıştıramadı.

Yerel halk ve sürücüler, araçları çalıştırmak için farklı yöntemlere başvurdu. Bazı sürücüler araçlarının altına ateş yakarak depoları ısıtmaya çalışırken, bazıları başka araçlardan takviye çekti. Çalışmayan araçlar ise halat yardımıyla başka araçlara bağlanarak sanayiye götürüldü.

Vatandaşların tepkileri

Rıza Mut yaşananları, "Havalar çok soğuk, arabalar çalışmıyor. Millet perişan, sular donmuş, çeşmeler donmuş, millet ne yapacağını bilmiyor. Gerçekten çok soğuk" sözleriyle özetledi.

Allahverdi Ülker ise, "Kış memleketi, eksi 30 ne kömür dayanır, ne yiyecek dayanır. Donuyoruz abi, donuyoruz. Allah yardım etsin" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta çok sayıda araç dondu; vatandaşlar saatlerce uğraştı, bazı araçlar çalışırken çalışmayanlar çekilerek sanayiye götürüldü. Kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava hareket halinde araçları dondurdu

Soğuk hava hareket halinde araçları dondurdu

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 14 Yaşındaki Ayşegül İçin Sınıfında Anı Köşesi
2
Posof'ta Kış Büyüsü: Ardahan'da Kartpostallık Doğal Güzellik
3
Bingöl'de Çığ Uyarısı: Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden Çağrı
4
Muş'ta Karasu Nehri Buz Tuttu: Gece Sıcaklığı Eksi 20 Dereceye Düştü
5
Tunceli'ye Çığ Uyarısı — Meteoroloji 13. Bölge
6
Patnos'ta Yaban Domuzları Şehir Merkezine İndi
7
Yozgat’ta 2025’te 7 bin 548 Sahipli Hayvana Mikroçip Uygulandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları