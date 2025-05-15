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Kars'ta Misafir Tiyatro Oyunu Vagon Sahne Projesi ile Sahnelendi

Kars'ın Akyaka ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle Misafir adlı tiyatro oyunu spor salonunda sergilendi.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 23:45
Kars'ta Misafir Tiyatro Oyunu Vagon Sahne Projesi ile Sahnelendi

Kars'ta Misafir Tiyatro Oyunu Vagon Sahne Projesi ile Sahnelendi

Kars'ın Akyaka ilçesinde, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında planlanan "Misafir" adlı tiyatro oyunu, olumsuz hava koşulları nedeniyle spor salonunda seyircilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliği ile gerçekleştirilen projede, oyun busorunları unutulmadan izleyiciye ulaştı.

Hattın son durağı olan Akyaka Tren Garı'nda yapımına hazırlanan sahne, kötü hava şartları nedeniyle kurulamadı. Bunun ardından, ilçedeki kapalı spor salonunda oluşturulan sahnede "Misafir" oyunu sergilendi. Oyun, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş tarafından izlendi.

Proje kapsamında ayrıca, çocuklar için "Masal Treni" adlı tiyatro oyunu da gerçekleştirildi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede oynanması...

Kars'ın Akyaka ilçesinde "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede oynanması planlanan "Misafir" adlı tiyatro oyunu, olumsuz hava koşulları nedeniyle spor salonunda seyirciyle buluştu.

Kars'ın Akyaka ilçesinde "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede oynanması...

Kars'ın Akyaka ilçesinde "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede oynanması planlanan "Misafir" adlı tiyatro oyunu, olumsuz hava koşulları nedeniyle spor salonunda seyirciyle buluştu.

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