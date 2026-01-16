Kartalkaya'da Sömestr Hareketliliği: Kar 2 Metreyi Aştı, Otellerde Doluluk %70

Kartalkaya'da Sömestr Hareketliliği

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestir tatili öncesi hareketlilik başladı. Bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından pistlerdeki kar kalınlığı 2 metre'yi aştı.

Pistler ve Yoğunluk

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkez, çam ormanları arasında kayak yapma imkanı sunuyor. Hafta sonu ve yaklaşan sömestir tatili nedeniyle bölgede yoğunluk yaşanıyor ve ziyaretçi akışı arttı.

Güvenlik Önlemleri ve Otel Dolulukları

Geçen yıl 21 Ocak'ta bölgedeki bir otelde çıkan yangın sonrası 5 otelin faaliyetini durdurmasıyla erken kapanan sezondan ders alındı. Bu yıl güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Sezona güvenlik önlemlerini artırarak başlayan 2 otel, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor; hizmet veren otellerde şu an itibarıyla doluluk oranı yüzde 70 seviyelerine ulaştı. Tatil süresince bu oranın yüzde 100'e yaklaşması bekleniyor.

