Kartepe'de Kar Yağışı Devam Ediyor: Samanlı Dağları Zirvesi Beyaza Büründü

Kartepe'de Samanlı Dağları'nın bin 640 rakımlı zirvesinde kar etkili. Hava 0°C, ulaşım belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:47
Kartepe'de kar yağışı devam ediyor

Samanlı Dağları'nın zirvesi beyaza büründü

İstanbul’un yanı başındaki önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Zirvede kar kalınlığı yer yer artarken, bölgedeki çalışmalarda süreklilik sağlanıyor.

Samanlı Dağlarının bin 640 rakımlı zirvesinde ölçülen hava sıcaklığı 0 derece olarak kaydedildi. Zirvede yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı beyaza büründü.

İstanbul’a kara yoluyla yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki ulaşım, belediye ekiplerinin yürüttüğü kar küreme ve tuzlama çalışmaları sayesinde sağlanıyor. Ekipler, yolların açık kalması için aralıksız çalışmaya devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

