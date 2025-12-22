Kartepe'de Kar Yağışı Devam Ediyor: Samanlı Dağları Zirvesi Beyaza Büründü

Kartepe'de kar yağışı devam ediyor

Samanlı Dağları'nın zirvesi beyaza büründü

İstanbul’un yanı başındaki önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Zirvede kar kalınlığı yer yer artarken, bölgedeki çalışmalarda süreklilik sağlanıyor.

Samanlı Dağlarının bin 640 rakımlı zirvesinde ölçülen hava sıcaklığı 0 derece olarak kaydedildi. Zirvede yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı beyaza büründü.

İstanbul’a kara yoluyla yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki ulaşım, belediye ekiplerinin yürüttüğü kar küreme ve tuzlama çalışmaları sayesinde sağlanıyor. Ekipler, yolların açık kalması için aralıksız çalışmaya devam ediyor.

